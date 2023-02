Die Höchstädter CSU hat ein neues Vorstandsteam

Bei der Versammlung wird auch über das aktuelle Stadtgeschehen diskutiert und darüber, welche Projekte die Handschrift der Partei tragen.

Die Mitglieder der CSU Höchstädt kamen im Höchstädter Schlosscafé zu der Neuwahl zusammen. Ortsvorsitzender Thomas Häußler konnte an diesem Abend auch den Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Georg Winter sowie den Landtagskandidaten Manuel Knoll begrüßen. In seinem Bericht aus dem Ortsverband berichtete Häußler von einer positiven Mitgliederentwicklung und auch von zahlreichen Aktivitäten des Verbandes, beispielsweise die Nikolausverteilaktion oder der zweimal erscheinende Höchstädter Stadtbrief.

Im Bericht der Stadtratsfraktion stellten Häußler und Thomas Schmitt gemeinsam heraus, welche Projekte die Handschrift der CSU im Höchstädter Stadtrat tragen. Hierzu würden der autofreie Marktplatz, aber auch die Digitalisierungsoffensive im Stadtrat, die allerdings bisher von der Mehrheit des Rates abgelehnt wurde, zählen. Häußler bedauerte es sehr, dass den Bürgern nicht die Möglichkeit gegeben wurde, auf eine einfache und barrierefreie Weise an der Stadtpolitik teilzuhaben. Hier gelte es in Zukunft noch transparenter zu werden.

CSU Höchstädt hat nun einen Digitalbeauftragten

Nach dem von Schatzmeisterin Roswitha Riedel vorgetragenen Kassenbericht und der einstimmigen Entlastung wurden unter der Leitung von Hildegard Wanner die Neuwahlen durchgeführt, die folgende Ergebnisse brachten: Ortsvorsitzender Thomas Häußler, stellvertretender Ortsvorsitzende Karen Keis, Gabriele Hüttl und Thomas Schmitt, Schatzmeisterin Roswitha Riedel, Schriftführer Johannes Gorhau. Neuer Digitalbeauftragter ist Wladimir Belger. Als Beisitzer ergänzen den Vorstand: Andreas Schnelle, Georg Wiedemann, Marianne Reichhardt, Martin Herrmann, Carolin Wanner, Manuel Knoll, Stephan Karg und Ludwig Kraus. Als Kassenprüfer fungieren wie bisher auch Andreas Keis und Peter Miller.

Georg Winter und Manuel Knoll sind auch dabei

In seinem Grußwort dankte Georg Winter dem Ortsverband für sein Wirken und gab einen kurzweiligen Überblick über die aktuellen politischen Themen. Landtagskandidat Manuel Knoll gratulierte dem Ortsverband für seine aktive Mitarbeit in der Stadtpolitik und erklärte den Mitgliedern seine Ideen und Anregungen, die er durch zahlreiche Begegnungen in den letzten Wochen im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen gewonnen habe, heißt es in der Pressemitteilung. Diese will er in den kommenden Wochen aufgreifen und so eine zukunftsorientierte, nachhaltige Politik für die Menschen in unserer Heimat gestalten. (AZ)