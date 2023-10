Die Kolpingbühne Höchstädt präsentiert „Bei uns liegen Sie richtig“

Die Laienschauspieler haben lange geprobt und freuen sich jetzt auf die Premiere. Worum es in dem neuen Stück geht und wann gespielt wird.

Darauf freuen sich die Akteure sehr. Nach 23 langen Theaterproben ist es soweit: Das Theaterstück der Kolpingbühne Höchstädt feiert am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr Premiere, diesmal wieder im Pfarheim St. Josef in Höchstädt. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Jakob Kehrle wird endlich wieder mit auf der Bühne stehen. Das Theater-Team freut sich auf zahlreiche Zuschauer und tolle Abende mit Lachgarantie. In diesem Jahr führt die Kolpingbühne Höchstädt die Kriminalkomödie „Bei uns liegen Sie richtig“ von Wolfgang Bräutigam auf.

In dem Stück geht es ums Bestattungsinstitut Grabmüller, für das die Geschäfte nicht schlecht laufen. Getreu dem Motto „Gestorben wird immer“ sieht man einer rosigen Zukunft entgegen. Auf der Flucht nach einem Überfall auf ein örtliches Schmuckgeschäft stürmt Paolo mit seiner Komplizin Viola in das Bestattungsinstitut. Eingekesselt von der Polizei nehmen sie die Anwesenden als Geiseln. Diese erleben aufreibende Stunden. Nachdem die Polizei nicht rechtzeitig die Forderungen erfüllt, wird die Kundin Frau Heigl als Geisel offensichtlich erschossen. Die Geiselnehmer flüchten schließlich mit dem Leichenwagen, den Chefin Amalie fahren muss.

Dann taucht die erschossene Frau Heigl wieder auf der Suche nach dem Diebesgut eines Einbruchs auf. Es taucht ein Erpresserbrief mit einem abgeschnittenen Finger der Chefin auf. Auch Paolo und Viola tauchen wieder auf und geben sich als Bankangestellte aus, weil die Konten der Familie samt bestehender Kreditlinien abgeräumt wurden. Durch diese Vorkommnisse kommt der Firmenalltag der Familie Grabmüller ordentlich durcheinander. Die Kommödie bietet einige Irrungen und Wirrungen und garantiert viel Spaß.

Info: Karten gibt es bei der Raiffeisen-Volksbank Höchstädt, telefonisch bei Karlheinz Hitzler unter der Nummer 09074/2636 und an der Abendkasse. Weitere Aufführungstermine sind am Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr, Samstag, 4. November, 19 Uhr, Sonntag, 5. November, 18 Uhr, Samstag, 11. November, 19 Uhr, Sonntag, 12. November, 18 Uhr, Freitag, 17. November, 19.30 Uhr, Samstag, 18. November, 19 Uhr, Sonntag, 19. November, 14 Uhr. (AZ)