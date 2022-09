Das ist in "Keramische Kleinplastiken" in Höchstädts Schlosskapelle geboten

Plus Das Kulturforum der Stadt Höchstädt präsentiert die Ausstellung "Keramische Kleinplastiken". Der Neuburger Künstler Bernhard Kugler entführt in eine besondere Welt.

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth freut sich besonders. Deshalb sagt er bei der Vernissage: „Nachdem die Ausstellung pandemiebedingt bereits zweimal verschoben werden musste, sind wir heute sehr froh, dass es nun in diesem Jahr doch noch geklappt hat.“ Mit diesen Worten eröffnete er die Ausstellung „Keramische Kleinplastiken“ des Künstlers Bernhard Kugler aus Neuburg. Im Kreis der zahlreichen Besucher und Besucherinnen, die der Einladung zur Vernissage gefolgt waren, betont der Bürgermeister, dass sich die Verantwortlichen des Höchstädter Kulturforums immer wieder darüber freuen, wenn auch Anfragen für eine Kunstausstellung aus den angrenzenden Landkreisen und darüber hinaus an sie herangetragen werden. Dies zeige auch welche Wertschätzung Höchstädt als Stadt der bildenden Künste mittlerweile genießt.