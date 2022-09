Höchstädt

06:00 Uhr

Die neue Höchstädter Straße entlang der Bahn soll bis zur Wahl fertig sein

Durch die Verlegung der Staatsstraße 1171 und die Verlängerung des sogenannten Lückenschlusses in Höchstädt sollen die Verkehrsverhältnisse in der Stadt verbessert und das nördliche angrenzende Gewerbegebiet besser erreichbar werden.

Plus Dort wird künftig die Staatsstraße 1171 verlaufen. Die Lutzinger Straße in Höchstädt soll zu einer Kreisstraße abgestuft werden. In einem ist Bürgermeister Maneth skeptisch.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Noch ist die Lutzinger Straße in Höchstädt eine Staatsstraße. Mit den Planungen des Staatlichen Bauamts Krumbach wird sich das ändern. Denn zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der besseren Erreichbarkeit des angrenzenden nördlichen Gewerbegebiets wird der sogenannte Lückenschluss verlängert und die Staatsstraße 1171 künftig entlang der Bahnlinien verlaufen.

