Die Polizei sucht Zeugen - und einen Unfallverursacher mit weißem Pulli

Ein Autofahrer hat auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Höchstädt einen Schaden hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 20.25 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes an der Lutzinger Straße in Höchstädt. Dort prallte der Fahrer eines weißen BMWs rückwärts gegen den Unterstand für Einkaufswagen und verursachte dabei einen Schaden von rund 1000 Euro.

Obwohl der Fahrer ausstieg und den Schaden begutachtete, flüchtete er anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer wurde als circa 20-jähriger Mann beschrieben, der einen weißen Pullover trug. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)