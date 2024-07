Die SSV Höchstädt alleine gegen das Donau-Ries

Nach der Rückkehr in die Fußball-Kreisliga profitierte Aufsteiger SSV Höchstädt in der vergangenen Spielzeit von einer gelungenen Hinrunde, während in der zweiten Saisonhälfte zunehmend die Luft raus war. Immerhin reichten die zuvor gesammelten Punkte dann gerade noch für den Klassenerhalt. Letzterer ist auch 2024/25 wieder das Ziel der Rothosen um ihren Trainer Michael Mayerle. Als einzige Landkreis-Mannschaft muss sich die SSV auch heuer wieder in der Kreisliga Nord gegen die geballte Power der Donau-Ries-Vereine behaupten. Saisonstart ist auswärts am Sonntag, 11. August, 15 Uhr, beim FSV Reimlingen um dessen Liga-Torschützenkönig und Spielertrainer Dominik Kohnle.

„Unsere Stärke in der Aufstiegssaison war das Spiel gegen den Ball. Das ging in der Kreisliga immer mehr verloren. Da haben wir dann zu viel Tore kassiert“, erklärt SSV-Sportleiter Johannes Ebermayer den Leistungsabfall: „Außerdem hat nicht geholfen, das Patrick Wanek und einige weitere Spieler oft angeschlagen waren.“

Coach & Co.

Michael Mayerle geht bei den Höchstädter Rothosen in sein viertes Trainerjahr. „Er hat keinen Co-Trainer und will auch keinen“, sagt Ebermayer: „Die sportliche Leitung mit Thomas Korittke und mir tauscht sich ständig mit dem Trainer aus.“ Das funktioniere gut.

Hin & weg

Neu dabei sind Franc Bytyqi (vormals Spielertrainer beim TSV Unterriningen und der SG Zusamzell/Reutern), David Gruber, Marcel Weit (beide eigene Jugend) und Osama Azouz (U 17 des FC Gundelfingen). Letzterer hat seine fußballerischen Wurzeln allerdings in der Rothosen-Jugend. Demgegenüber verließen Mark-André Wimmer (Karriereende), Alban Nuraj (zur SSV Dillingen), Marcel Zengerle (als Co-Trainer zum SC Tapfheim) und Tino Wagner (pausiert) den SSV-Kader. Wimmer war mit seinen neun Treffern in der abgelaufenen Runde erfolgreichster SSV-Torschütze.

Glücks- und Sorgenkinder

Sorgen bereitet Stammkeeper Marco Kommer. Er hat sich beim Turnier der SSV Finningen schwer am Knie verletzt und fällt wohl für die gesamt Saison aus. Ebermayer: „Matthias Huber, der eigentlich kürzer treten wollte, ersetzt ihn.“

Wer schießt die Tore für Höchstädt?

Gesucht wird ein „Glückskind“ in der Offensive. Hinter Wimmer (9 Tore) waren Nuraj und Thomas Junginger mit jeweils sechs Treffern die besten Höchstädter Torschützen. Wimmer und Nuraj sind nun weg. Ob Routinier Bytyqi oder Youngster Gruber diese Lücke füllen können? In die Kategorie „Glück im Unglück“ fällt Junginger. Er hat sich beim Testspiel gegen den FC Lauingen verletzt. „Aber die Diagnose ist nicht so tragisch wie befürchtet. Es sah zunächst nach einem Kreuzbandriss aus, jetzt fehlt er wohl nur einige Wochen“, so Johannes Ebermayer, der auch für die drei Jugendspieler eine gute Chance auf Plätze in der Stammelf sieht. Zudem habe Simon Stelzle den Schritt zum Führungsspieler gemacht.

Test & Taktik

„Der Abgang von Wimmer und Nuraj bietet die Chance, jetzt einen anderen Fußball zu spielen“, erkennt Sportleiter Ebermayer: „Beide waren über 1,90 groß und wurden mit weiten, hohen Bälle bedient. Jetzt werden wir eher flach von hinten heraus spielen. Gruber und Bytyqi haben andere Stärken, sind läuferisch besser, am Ball sicherer.“ 4-2-3-1 soll das Standard-Spielsystem der Höchstädter bleiben, aber auch eine Dreierkette wurde schon ausprobiert. Die Testspiele lassen Luft nach oben. Gegen Wittislingen wurde verloren, der Finninger Muschelbach-Cup gewonnen. Ebermayer: „Unser besten Testspiel war das 2:2 gegen Türk Gücü Lauingen. Bei der 2:4-Niederlage gegen die SG Lutzingen/Unterliezheim spielten überwiegend Spieler der zweiten Mannschaft.“ Am Sonntag stand der Test gegen Offingen an (2:0-Sieg), ehe eine Woche später daheim gegen Bissingen die Vorbereitung abgeschlossen wird.

Start & Ziel

Eine ähnliche misslungene zweite Saisonhälfte wie 2023/24 – da holte Höchstädt nur noch zwölf seiner insgesamt 34 Punkte – kann man sich nicht mehr leisten. Zu stark präsentiert sich die Kreisliga Nord in ihrer Gesamtheit. Das Auftaktprogramm sieht neben Reimlingen, gegen das Höchstädt in der Vorsaison vier Punkten holte, als weitere Gegner Mertingen und Buchdorf vor – zwei mögliche Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg. Der Klassenerhalt ist ganz klar das Saisonziel der Rothosen. „Wir sind zuversichtlich, es wird ein Kampf, aber ich sehe uns schon vor dem einen oder anderen Team. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf diese Saison, auch wenn der Kader quantitativ nicht so breit aufgestellt ist“, sagt Sportleiter Johannes Ebermayer.

Prognose

Die zweite Saison nach dem Aufstieg sei bekanntlich die schwerere, besagt zumindest eine vermeintliche Fußball-Erkenntnis. Für die SSV Höchstädt könnte dies tatsächlich zutreffen. Die Rothosen haben in ihrer Aufstiegssaison jedoch genug Erfahrungen – auch negative – gesammelt, um den Ligaerhalt erneut zu schaffen.