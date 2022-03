Grünes Licht für die Drogeriemarkt-Pläne in Höchstädt

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses haben zwar bei ihrer Sitzung darüber diskutiert. Aber der Bebauungsplan soll aufgestellt werden.

Begeistert zeigten sich laut Bürgermeister Gerrit Maneth die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Höchstädt, als sie im Rahmen ihrer Sitzung bei einem Ortstermin die Baustelle der Grund- und Mittelschule besichtigten. Nicht nur, dass sich die Stadträte über den Stand der Baumaßnahmen informieren konnten, so der Bürgermeister weiter.

Sie hätten sich auch an einem Bauabschnitt davon überzeugen können, wie sich Teile der Schule immer noch wie in früheren Jahren, im Rohbau und auch fertiggestellt präsentierten. Allein schon die Natur-Baumaterialien, die Lichtdurchlässigkeit und Akustik in dem fertiggestellten Trakt der Schule, habe bei den Ausschussmitgliedern zur Begeisterung beigetragen.

Weitere Bauplätze in Sonderheim

Zurück im Sitzungssaal des Rathauses beschloss das Gremium eine Einbeziehungssatzung für vier weitere Bauplätze in Sonderheim an der Straße in Richtung Blindheim.

Anschließend beschlossen die Ausschussmitglieder laut des Höchstädter Rathauschefs nach kurzer Diskussion mit Behandlung diverser Stellungnahmen die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Satzungsbeschluss für den „Drogeriemarkt Donauwörther Straße“.

Für die Aufstellung des Bebauungsplans „Kapellenäcker“, Gemarkung Deisenhofen mit der zwölften Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Höchstädt im Parallelverfahren, beschloss das Gremium eine Bürgerbeteiligung. Denn hier sei laut Aussage von Bürgermeister Maneth ein erweitertes Gewerbegebiet geplant.

Im weiteren Sitzungsverlauf seien Anträge aus mehreren Fraktionen für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Höchstädter Stadtparks diskutiert worden. Als Ergebnis der Diskussion habe das Gremium eine Ideenfindung mit Bürgerbeteiligung beschlossen, berichtet Rathauschef Gerrit Maneth.