Die Stadtpfarrkirche liegt den Höchstädtern auch nach 500 Jahren noch am Herzen

Der Historische Verein hat bei einem Vortrag über das Gotteshaus einen weiten Bogen gespannt - und das Publikum damit gefesselt.

Der Saal im Höchstädter Spitalforum war vollbesetzt als die Stadtpfarrei zusammen mit dem Historischen Verein zum Vortragsabend eingeladen hatte. Stadtpfarrer Daniel Ertl begrüßte die 100 Besucherinnen und Besucher die gekommen waren, und gab seiner Freude Ausdruck über das große Interesse der Bevölkerung an dieser Veranstaltung, mit der in Höchstädt die Jubiläumsfeierlichkeiten zu - 500 Jahre Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt - eingeleitet wurden.

Spendenübergabe nach dem Vortragsabend (von links): Leo und Michaela Thomas mit Stadtpfarrer Daniel Ertl. Foto: Historische Verein

Stadtheimatpfleger Leo Thomas spannte daran anschließend in seinem Vortrag einen weiten Bogen über die 500-jährige Geschichte der Höchstädter Kirche, die anno 1523 nach über 80 Jahren Bauzeit eingeweiht worden war. „Doch vorher gab es bereits eine Kirche in Höchstädt“, so der Referent, „nämlich in der alten Stadt. Diese ursprüngliche Stadt Höchstädt, die um 1220 von den Staufern zur Stadt erhoben worden war, erstreckte sich damals von den sogenannten „Däublerwiesen“ bis zum Bahnhof im Norden und zum Brunnenbach im Süden. Auf diesem Areal befand sich ein Friedhof, eine Pfarrkirche „zu unserer lieben Frau“ genannt mit der Nikolauskapelle, ein Rathaus sowie ein Augustinerinnenkloster.

Höchstädter Glocken haben viel erlebt

Der Stadtheimatpfleger teilte sein großes Wissen mit dem Publikum und nahm es mit auf eine Reise weit in die Vergangenheit der Stadt Höchstädt zurück. Einige Beispiele: Die erste Kirche in der "neuen Stadt" wurde 1382 erstmals urkundlich erwähnt, 25 Jahre später kam es zum Abschluss aller Bauarbeiten. Seit 1505 gehörte die Stadt zum Herzogtum Pfalz-Neuburg und wurde 1542 unter dem Landesherren Ottheinrich evangelisch. 1555 kam es zum Bildersturm und dabei wurde die ursprüngliche Ausstattung der Kirche fast vollkommen entfernt und zerstört. Zwei Jahre nach dem Tod der Herzogin wurde Höchstädt 1634 wieder katholisch.

Aufzeichnungen aus dem Stadtarchiv

Leo Thomas ging bei seinem Vortrag auch detailliert auf die Innenausstattung der Kirche und ihre kunsthistorische Bedeutung ein. Auch legte er seinen Schwerpunkt auf die Geschichte der Höchstädter Glocken, die viele Veränderungen erleben mussten. Der Stadtheimatpfleger las dazu auch aus Aufzeichnungen des Stadtarchivs interessante Details und Beschreibungen der Glocken vor. Außerdem berichtete er von weiteren Kirchensanierungen in den Jahren 1957 bis 1959 und 1962, ebenso über die feierliche Weihe eines neuen Volksaltares am 14. Dezember 1991 durch den damaligen Bischof Josef Stimpfle. Während des gesamten Vortrags wurden begleitend historische Bilddokumente der geschichtlichen Begebenheiten gezeigt, die aus dem Fotoarchiv des Historischen Vereins stammen.

Zuletzt sprach der Redner auch das Jahr 2018 an. Es waren Risse am Deckengewölbe entstanden. In gewaltigen Anstrengungen fand deshalb die Generalsanierung der Kirche statt, die leider bis zum Weihejubiläum 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. „Doch es waren Viele, die mit angepackt haben und durch ihre Hilfe diese monumentale Restaurierung der Kirche unterstützt und gestemmt haben. Hierfür gilt heute stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger mein besonderer Dank. Ich denke, die Erhaltung unserer Stadtpfarrkirche „ Mariä Himmelfahrt“ sind wir unseren Vorfahren schuldig, denn sie ist ein wahrer Schatz, den es gilt zu bewahren", so Leo Thomas.

Lesen Sie dazu auch

Anstelle des Eintrittsgeldes haben die Zuhörerinnen und Zuhörer gespendet - stolze 875 Euro konnten an Stadtpfarrer Daniel Ertl für die Renovierung der Kirche übergeben werden. (AZ)