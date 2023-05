Dieb stiehlt Baumaterial auf Höchstädter Firmengelände

Einen Diebstahl hat ein bisher Unbekannter auf einem Firmengelände in Höchstädt verübt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter auf ein Firmengelände in der Straße Am Fischerhölzle in Höchstädt eingestiegen. Dort stahl der Dieb nach Angaben der Polizei Baumaterialien im Wert von etwa 100 Euro.

Die Dillinger Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)