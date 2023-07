Höchstädt

Diebe brechen in Höchstäder Backshop und Schule ein

In zwei Fällen wird in Höchstädt in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen.

In zwei Fällen kommt es in Höchstädt in der Nacht von Montag auf Dienstag zu Einbrüchen. Die Diebe stehlen Geld und hinterlassen hohe Sachschäden.

In Höchstädt ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu zwei Einbrüchen gekommen. In der Straße Molberg drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Backshop ein. Laut Polizei entwendeten sie aus einer Geldkassette einen Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Ebenfalls eingebrochen sind Diebe in eine öffentliche Schule in der Prinz-Eugen-Straße. Dort entwendeten die Unbekannten aus einem Kiosk und aus einem Automaten einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

Wertingen Plus Vier Laufbahnen für das Sportgelände auf dem Wertinger Judenberg

