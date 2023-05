Diebe brechen in Höchstädter Reifengeschäft ein

Die Einbrecher kommen durch das Fenster und stehlen Geld. Die Dillinger Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch, 24. Mai, auf Donnerstag, 25. Mai, in Höchstädt in ein Reifengeschäft eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zu dem Gelände, indem sie den Zaun beschädigten und Fenster aufhebelten. Laut Polizeiangaben stahlen sie schließlich einen niedrigen dreistelligen Betrag aus einer Geldkassette.

Einbruch in Höchstädter Reifengeschäft: Dreistelliger Sachschaden

Der Einbruch ereignete sich in einem Reifengeschäft an der Pfaffenmühle. An Fenster und Zaun entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

