Diese Berufe interessieren die Schüler bei der "Fit for Job" in Höchstädt

Plus Bei rund 100 Ausstellern ist die Auswahl für die Besucherinnen und Besucher groß. Einige wissen trotzdem ganz genau, was sie wollen.

Selina Steinhart aus Unterbechingen interessiert sich für die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr. "Das ist ein sicherer und spannender Job", sagt die 17-Jährige. Bei Hauptfeldwebel Oliver Burghart erkundigt sie sich über die angebotenen Studiengänge. "Im Moment tendiere ich zu Geschichte oder Psychologie." Aber sie sei sich noch nicht zu hundert Prozent sicher. Zur Messe ist sie gekommen, weil man "direkt mit den Leuten sprechen kann, die in den jeweiligen Berufen arbeiten".