Diese Katzen aus dem Höchstädter Tierheim suchen ein neues Zuhause

Die Brüder Konrad und Kasimir wurden vor einiger Zeit gemeinsam mit ihrer wilden Mama im Tierheim abgegeben. Die Mama ließ sich überzeugen, dass ein Leben mit Menschen toll ist, und konnte vermittelt werden. Aber Konrad und Kasimir warten immer noch auf die perfekte Familie für sich. Beide lieben es, sich gegenseitig zu ärgern und miteinander die Welt um sich herum zu entdecken, sind sehr aufgeweckt, aber auch ebenso verschmust und lieben Menschen. Konrad und Kasimir sind im April 2024 geboren und würden sich sehr, nach einer ausreichenden Eingewöhnung, über Freigang freuen. Das gilt auch für Snow, Schröder und Schnösel. Die drei Brüder sind im Juli 2024 geboren und leben gemeinsam in einem der Katzenzimmer im Tierheim Höchstädt. Mit ihrer Energie und ihrer Freude an Spiel und Spaß halten sie Mensch und Tier in Atem. Snow, Schröder und Schnösel sind keine Einzelkater, sie brauchen Gesellschaft und auch nach einer passenden Eingewöhnungszeit, ohne Zweifel Freigang, um die Welt mit all ihren spannenden Geschichten kennenlernen zu können. Wenn Sie Konrad (Tiger) und Kasimir oder Snow (weißes Gesicht), Schröder (Tiger) und Schnösel ein Zuhause schenken möchten, dann melden Sie sich bitte im Tierheim und vereinbaren Sie einen Termin. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook.

Icon Vergrößern Schnösel, Snow und Schröder freuen sich auf ein neues Zuhause mit Katzen-Gesellschaft. Foto: Sabine Pollok Icon Schließen Schließen Schnösel, Snow und Schröder freuen sich auf ein neues Zuhause mit Katzen-Gesellschaft. Foto: Sabine Pollok

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.