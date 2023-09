Diese "Notfellchen" im Höchstädter Tierheim brauchen dringend ein Zuhause

Die Kätzchen Sam, Mira, Sumi, Shari und Fiona sitzen im Tierheim in Höchstädt. Sie suchen neue Familien.

Sam, Mira, Sumi, Shari und Fiona könnten kaum unterschiedlicher voneinander sein. Nicht nur ihre jeweilige Fellfarbe, sondern auch ihre Charaktereigenschaften machen sie einzigartig. Sam (13 Jahre) ist ein rot-weißer älterer Katzenherr, der eher gemütlich zu sein scheint, aber auch gerne mal mit seinen Pfoten zeigt, dass er nach wie vor ein echter Kerl ist.

Fiona (circa 10 Jahre) ist eine wahre Katzen-Dame, mit weichem schwarzem Fell, die unwahrscheinlich gerne schmust, aber auch ihren eigenen Kopf hat. Mira und Sumi (beide circa 1 Jahr) sind zwei junge Katzen-Mädchen, die verspielt und verschmust sind. Shari (10 Jahre) ist eine eher ruhige Katzen-Dame, die wohl schon so einiges in ihrem Leben überlebt hat, aber dennoch nett und verschmust ist. Was sie aber gemeinsam haben: Sie sitzen alle im Höchstädter Tierheim und suchen dringend ein neues Zuhause.

Katzen sind krank und brauchen Hilfe

Sam hat ein Auge verloren, auf dem verbleibenden sieht er zwar Schatten, aber dennoch ist er nicht mehr der Kater, der er sicherlich einmal war. Sein bisheriges Leben war nicht gut zu ihm und nun braucht er Menschen, die ihn umsorgen und pflegen möchten.

Fiona ist blind und hat eine Schilddrüsenfehlfunktion, noch dazu kämpft sie als schwarze Katze gegen den schlechten Ruf dieser Fellfarbe. Sie kann sich schnell in einer neuen Umgebung zurechtfinden und sucht eine Familie zum Liebhaben.

Das ist Sam. Foto: Sabine Pollok

Mira und Sumi sind zwei junge Katzen-Mädchen, die beide einen chronischen Schnupfen haben, deswegen aber nicht minder aktiv und lebensfroh sind.

Shari`s Leber- und Nierenwerte sind nicht mehr so gut und es wäre für sie ein Traum, wenn sie nicht das Tierheim ihr letztes Zuhause nennen müsste.

Wer sich um die kleinen "Notfellchen" kümmern mag und kann, kann sich beim Tierheim telefonisch täglich von 14 bis 17 Uhr unter 09074/3146 melden oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. (AZ)