Diese Straßen werden in Höchstädt saniert

Da muss so mancher Stadtrat und so manche Stadträtin am Montagabend kräftig durchatmen. Nicht nur, weil sie selbst betroffen sind, sondern weil sie auch wissen, was das für die Bürger und Bürgerinnen bedeutet. Was die Menschen in Höchstädt die nächsten Wochen brauchen: Geduld und Nerven. Denn Bürgermeister Stephan Karg nennt bei der Sitzung die Termine für die anstehenden Straßensanierungen – inklusive der damit verbundenen Sperrungen und Umleitungen. Los geht es mit der Sanierung des Ziegeleiringes von 14. bis 26. April. Es soll unter anderem die Asphaltdecke gemacht werden. Mitten in den Osterferien.

