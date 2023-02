Diesel aus Sattelzügen in Höchstädt abgezapft

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 450 Euro.

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, wurde aus drei in der Deisenhofer Straße in Höchstädt abgestellten Sattelzügen Diesel entwendet. Der Vermögensschaden wird mit rund 450 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)