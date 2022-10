Höchstädt/Dillingen/Berlin

"Hänschen klein" war für diesen Höchstädter der Startschuss für seine Karriere

Gerhard Polifka ist gebürtiger Höchstädter. Er ist stellvertretener Direktor an der Berliner Staatsoper. Mit seinem Chor Spectrum gibt es am Sonntag in Dillingen ein Konzert.

Von Simone Fritzmeier

Was bedeutet Musik für Sie?



Gerhard Polifka: Eine Möglichkeit, das Wesen des Lebens sinnlich und geistig in formaler Konzentration wahrzunehmen. Gerade die Vokalmusik hat es mir angetan, da hier nicht nur der Text erklingt, sondern auch gleich dessen Wahrnehmung durch den Komponisten zu hören ist. In über 500 Jahren, in denen wir Musik notieren und immer wieder zum Klingen bringen, hat sich eine musikalische Sprache entwickelt, die wir verstehen und empfinden können. Als ich nach der langen Corona-Pause zum ersten Mal wieder mit dem Kammerchor Spectrum proben konnte, war das wie eine warme Badewanne aus Klang. Im Chor sind auch viele Personen, mit denen mich eine enge und langjährige Freundschaft verbindet. Das tut einfach gut. Auch meine Frau habe ich über die Musik kennengelernt

