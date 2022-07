Fahrradträger in Höchstädt und Rad in Dillingen geklaut

Die Dillinger Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 11. bis 15. Juli von der Anhängerkupplung eines roten Skoda Yedi mit Eichstätter Kennzeichen, der auf einem Parkplatz in der Deisenhofer Straße in Höchstädt abgestellt war, einen schwarz-grauen Fahrradträger vom Herstelle Uebler. Der Wert des gestohlenen Fahrradträgers wurde auf etwa 70 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Rad hat einen Wert von 450 Euro

Ebenfalls am 11. Juli haben bislang unbekannte Diebe ein rotes Damen-Mountainbike der Marke Cube, das zwischen 1630 und 1830 Uhr versperrt in der Röhmstraße in der Nähe des Dillinger Bahnhofs abgestellt war, geklaut. Der Wert des gestohlenen Fahrrads beläuft sich auf rund 450 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

