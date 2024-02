Höchstädt/Dillingen

Gewaltausbruch beim Faschingsumzug in Höchstädt: Mann landet vor Gericht

Plus Ein Mann geht beim Faschingsumzug in Höchstädt auf seine Freundin los. Einem Fremden schlägt er ins Gesicht. Vor Gericht wundert er sich über sich selbst.

Es ist der 12. Februar 2023. In Höchstädt läuft der Faschingsumzug. Und wie das so ist in der fünften Jahreszeit, sind nicht nur die Traktoren, die die Faschingswägen durch die Straßen ziehen, betankt. Am Rande des Umzugs kommt es zum Krawall: Ein junger Mann, 2002 geboren, rastet aus. Er geht auf seine damalige Freundin los, nimmt sie in den Schwitzkasten, stößt sie zu Boden, setzt sich auf sie und würgt sie. Als eine Gruppe Fremder eingreifen will, schlägt er einem Mann mit der Faust ins Gesicht. Fast genau ein Jahr später sitzt der Angreifer im Amtsgericht Dillingen auf der Anklagebank, schüttelt mit dem Kopf. Er wisse nicht mehr viel von dem, was da passiert ist, erklärt er stockend. Er habe sich danach selbst gewundert.

Der junge Mann ist angeklagt wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Richterin Andrea Eisenbarth liest im Verlauf der Verhandlung aus der Polizeiaussage der Ex-Freundin vor. Damals gab sie an, ihr Freund werde öfter aggressiv, wenn er trinke. Die beiden hätten sich schon vor dem Umzug gestritten, trafen sich dann dort. Er habe gewollt, dass sie auf einem Wagen mitfährt. Sie habe abgelehnt. Man habe miteinander gesprochen, er sei laut, aber nicht aggressiv gewesen. Als sich dann ein Fremder umgedreht habe, habe der Angeklagte das als einen Flirt-Versuch wahrgenommen - und die Stimmung sei gekippt.

