In Dillingen und Höchstädt kracht es: Mehrere tausend Euro Schaden

In Höchstädt passierte es beim Rückwärtsfahren, in Dillingen lag ein Radkasten auf der Straße.

Die Polizei Dillingen meldet zwei Unfälle, die sich am Donnerstag im Kreis Dillingen ereignet haben. Gegen 6.30 Uhr kam es an der Einmündung der Dillinger Straße in die Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt zu einem Verkehrsunfall, als ein 49-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt rückwärts setzen wollte, um einem abbiegenden Lkw mit Anhänger einen größeren Wendekreis zu ermöglichen. Dabei übersah er jedoch einen hinter ihm wartenden Kleintransporter und prallte auf die Stoßstange des Fahrzeugs, so die Polizei. Dabei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Hat jemand den Lastwagenfahrern in Dillingen beobachtet?

Gegen 12.15 Uhr wollte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin von einem Parkplatz an der Bischof-Freundorfer-Straße auf die Ziegelstraße in Dillingen einbiegen und übersah dabei einen auf Höhe der Schranke liegendes Fahrzeugteil eines Lkw-Radkastens. Dieser wurde vermutlich dort abgelegt. Durch das Überfahren mit dem Pkw entstand ein Sachschaden von 3000 Euro am Fahrzeug. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise zum Lkw. (pol)

Lesen Sie dazu auch