Jubiläumskonzert: Happy Birthday, PiccaDilly's!

Der Jazz-Pop-Chor feiert sein 30-jähriges Bestehen fulminant mit mehreren Konzerten.

Dreißig Jahre jung sind die PiccaDilly's heuer: Grund genug dieses Ereignis temperamentvoll zu feiern. Der Chor hat sich seine Programmtitel selbst herausgesucht, er wollte im Rittersaal des Höchstädter Schlosses nur das Beste bieten. Das gelang furios. Fünfzehn Jahre ist Klaus Nürnberger schon dabei. Wie ein Fels in der musikalischen Brandung thront er auf dem Podest vor der riesigen Sängerschar. Denn der Zulauf zu den PiccaDilly's ist enorm. Nahezu fünfzig Sängerinnen und erstaunliche achtzehn Männerstimmen bilden das Ensemble. Kaum vermag die Bühne das Ensemble zu fassen. Sogar die exzellenten Musiker der Combo werden beinahe in den Hintergrund gedrängt. Vor allen steht der Dirigent, der präzis den Takt vorgibt, der mit sicheren impulsiven Gesten den Chor anfeuert, ihn mit prägnanten Einsätzen lenkt. Selbst die Begleitband wird musikalisch diszipliniert, ist aber hellwach und immens spielfreudig.

In den A-cappella-Sätzen ließ Klaus Nürnberger eine famose Klangkultur entstehen, die der optimalen Vorbereitung mit aufnahmebereiten Sängerinnen und Sängern geschuldet war. 17 Titel und zwei Zugaben präsentierten die PiccaDilly's einem verzückten Publikum, das begeistert die bekannten Melodien goutierte. Das Rezept für den Erfolg war das breit aufgefächerte Repertoire, das jeweils in den Originalsprachen von den klassischen Swing-Nummern über Pop-Hits bis zu Volksliedern reichte. Teamgeist und Einfallsreichtum kennzeichneten die blendenden Interpretationen. Klaus Nürnbergers Chor bestach durch glanzvolle Stimmen, Exaktheit und raffinierte Arrangements. Es gab ausgeklügelte Tempo-, Dynamik- und Harmoniewechsel zu bestaunen. Die Sicherheit, die Leichtigkeit, die Variationsdichte waren frappierend und ansteckend.

"Bohemian Rhapsody" erklingt mit einer unglaublichen Innenspannung

Nicht nur bei "Putting' on the Ritz" hatte sich der Chor besonders in Schale geworfen. Auch die "Nachtigall vom Berkeley Square" nahm auf das Ritz Bezug und schuf "Magic moments". Lili Sommerfelds "Human", den PiccaDilly's gewidmet, kam mit den Männerstimmen markant zum Ausdruck. Die "Bohemian Rhapsody" (Queen) erklang mit einer unglaublichen Innenspannung, sehr gefällig der "Mister Sandman", ansprechend "Over the rainbow" und "Californian Deaming".

Die unbegleiteten Sätze wurden zu einem Gesamtkunstwerk. Hier kam die stimmliche Ausgeglichenheit mit strahlendem Sopran, einem leuchtenden Alt, beweglichem Tenor und sicherem Bass zum Tragen. Die klare Artikulation, das Textverständnis, die tonliche Reinheit beeindruckten. Aus den homophonen vierstimmigen Chorsätzen wurden schnell sechs- und achtstimmige Chöre, welche die Aktiven stark forderten. Doch dass das alles wie selbstverständlich geschah, war imponierend.

Die Combo mit Eva Horner (Klavier), Jörg Lanzinger am E-Bass und Benny Gerstmayr am Schlagzeug begleitete exzellent den Chor. Foto: Isolde Saur

Das rätoromanische Lied "La sera sper il lag" zeigte meditative Kraft (zu Recht als Zugabe wiederholt), "Sleep" von Eric Whitacre gelang als schwebendes Schlaflied mit einer verdämmernden Schlusspointe, "My love dwelt in an northern land" (Edward Elgar) steigerte sich zu einem emphatischen Liebeslied, das schwedische Volkslied "Uti var hage" besang eine romantische Wiesenlandschaft. Geschickt, wie Oliver Gies "Solang man Träume noch leben kann" der "Münchner Freiheit" und Mercury's "Don't stop me now" arrangierte und wie es die PiccaDilly's stringent umsetzten. Das Gleiche galt für "Easy lover" (Martin Steidler) mit den rhythmisch starken Einwürfen.

Die Instrumentalisten harmonieren tadellos mit dem Chor

Fabelhafte Instrumentalisten begünstigten das tadellose Harmonieren mit dem Chor. So wurden auch "Thank you for the music" , "Route 66", "Surfin' U.S.A." zu bejubelten Zugnummern. Eva Horner war am Flügel die bestimmende Groove-Spezialistin, Jörg Lanzinger steuerte am E-Bass treffsichere "walking-lines" bei und Benny Gerstmayr optimierte am Schlagzeug die rhythmische Basis. Als schließlich "Mas que nada" das Publikum zum Mitklatschen anregte, der Dirigent sich spontan im Samba-Rhythmus wiegte und solistisch hervortrat, war der Höhepunkt einer mitreißenden Geburtstagsshow gekommen. Stehende Ovationen, die auch der profunden Moderation von Angelika Miller und Uli Dormans galten.

Die PiccaDilly's wiederholen ihre Jubiläumskonzerte am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, jeweils um 19 Uhr im Festsaal des Dillinger Schlosses.