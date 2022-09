Junger Traktorfahrer verursacht Unfall in Höchstädt und fährt dann davon

Auch in Dillingen meldet die Polizei eine Unfallflucht und sucht Zeugen.

Einen Schaden von rund 4.000 Euro verursachte ein 20-jähriger Traktorfahrer am Sonntag gegen 9.30 Uhr in Höchstädt. Der Mann war mit seinem Schlepper zunächst von der Dillinger Straße in Richtung Marktplatz gefahren. Nachdem dort die Durchfahrt per Verkehrszeichen gesperrt war, wendete der 20-Jährige seine Zugmaschine am Einmündungsbereich zum Judenberg.

Mit dem Bulldog in Höchstädt gegen eine Wand

Beim Rückwärtsrangieren touchierte er mit dem Mähwerk des Bulldog eine Hauswand und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Über das vom Hausbesitzer abgelesene Kennzeichen konnte der Unfallflüchtige von der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Ein ebenfalls bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr gegen einen roten Mini Cooper, der auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen abgestellt war. Am Mini Cooper wurde die Heckstoßstange eingedellt, es entstand Unfallschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ am beschädigten Mini Cooper einen Notizzettel mit einer Telefonnummer. Jedoch ist diese nicht vergeben.

Falsche Handynummer am Unfallort hinterlassen

Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne Feststellungen zu seiner Person und zur Art seiner Beteiligung zugelassen zu haben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)