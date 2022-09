Knapp 30.000 Euro Schaden bei Unfällen im Landkreis Dillingen

Zweimal hat es am Mittwoch im Landkreis Dillingen gekracht. Der Schaden ist beachtlich.

In Höchstädt und in Dillingen ist es am Mittwochnachmittag zu Unfällen mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 17 Uhr wollte eine 54-jährige Autofahrerin von der Ellimahdstraße in Höchstädt auf die B 16 einbiegen. Dabei übersah sie laut Bericht der Polizei eine vorfahrtsberechtigte 81-jährige Fahrerin und prallte seitlich mit ihrem Pkw zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Ein 36-Jähriger musste nach einem Unfall in Dillingen ins Krankenhaus

Zu einem weiteren Unfall kam es bereits gegen 16.10 Uhr, als ein 36-Jähriger von der Rudolf-Diesel-Straße auf die Donauwörther Straße in Dillingen einfahren wollte. Dabei prallte er gegen einen in Richtung Steinheim fahrenden Autofahrer, der seinen rechten Fahrtrichtungsanzeiger angelassen hatte, sodass der davon ausging, dass dieser vor ihm abbiegen wollte. Der 36-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dillingen verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (AZ)

