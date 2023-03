Alkohol und Drogen: Polizei stoppt Autofahrer im Kreis Dillingen

Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Sonderheim und Lauingen angehalten. In Dillingen fuhr eine Frau unter Drogeneinfluss.

Eine 65-Jährige hat am Samstag gegen 12.15 Uhr die Höchstädter Straße in Sonderheim befahren. Weil sie außerorts sehr langsam unterwegs war und eine auffällige Fahrweise zeigte, wurde die Frau von der Polizei zur Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten bermerkten dabei, dass die 65-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Polizei veranlasste deshalb eine Blutentnahme. Zudem ließen die Beamten der Frau nicht weiterfahren und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

33-Jährige zeigt in Dillingen drogentypische Auffälligkeiten

In der Nacht auf Sonntag kontrollierte die Polizei kurz nach Mitternacht eine 33-jährige Autofahrerin in der Großen Allee in Dillingen. Weil die Frau drogentypische Auffälligkeiten zeigte, musste sie sich Blut nehmen lassen. Weiterfahren durfte sie nicht. Die 33-Jährige erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

32-Jähriger musste bereits zuvor seinen Führerschein abgeben

Zu einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss kam es gegen 2 Uhr in der Schabringer Straße in Lauingen. Dort kontrollierte die Polizei einen 32-jährigen Autofahrer. Der Mann wies einen Alkoholwert von mehr als 0,9 Promille auf. Er hatte bereits einige Tage zuvor seinen Führerschein abgegeben, nachdem er ebenfalls alkoholisiert am Steuer gesessen war. Die Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. (AZ)