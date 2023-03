Porsche-Fahrer ist nach Verfolgungsjagd mit der Polizei Führerschein los

Plus Ein Mann rast am Karsamstag 2022 durch Höchstädt und Dillingen, die Polizei ist ihm auf den Fersen. Dann kommt es zum Crash. Nun stand der 42-Jährige vor Gericht.

"Sie wissen ja: heilig's Blechle", sagt Anwalt Stefan Mittelbach. Das "Blechle", oder auch außerhalb Schwabens als Auto bekannt, ist im Fall seines Mandanten ein Porsche 911. Umgebaut, mit neuem Getriebe und spezieller Innenausstattung. Für den 42-jährigen Angeklagten ist der Sportwagen laut eigener Aussage ein wichtiger Teil seines Lebens. Und er ist auch der Grund, warum er am Donnerstag auf der Anklagebank des Augsburger Amtsgerichts gelandet ist. Vor Gericht liefert er eine Erklärung für sein Verhalten.

Es ist April 2022, fast genau vor einem Jahr. Der Mann fährt mit seinem Porsche auf den Volksfestplatz in Dillingen, driftet dort durch die Gegend. Dabei wirbelt er Steine auf, die umstehende Autos und ein Motorrad beschädigen. Dann, am nächsten Tag, setzt er sich wieder hinters Steuer, ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung. Erst geht es nach Gundelfingen zu einem Tuning-Treffen. Bereits dort fällt er auf, weil er zu schnell unterwegs ist.

Durch Höchstädt und Dillingen gerast: 42-Jähriger liefert sich Rennen mit der Polizei

Dann geht es, so Staatsanwalt Dominik Wagner, weiter nach Höchstädt, dort habe er zwischen 80 und 90 Stundenkilometer drauf und sei "mit schleudernden Reifen" über den Marktplatz gefahren. Es kommt zur Beinahe-Kollision mit einem anderen Auto, weil der Porsche die Kurve nicht richtig nimmt. Die Fahrt habe den Angeklagten dann, so Wagner, weiter nach Richtung Dillingen geführt, auch deutlich zu schnell.

Dort nimmt eine Polizeistreife die Verfolgung auf. Den 42-Jährigen bewegt das aber nicht zum Anhalten. Er beschleunigt laut Anklage auf 130 Kilometer pro Stunde, rast durch die Donauwörther Straße nach Lauingen. Auf der Verbindungsstraße erreicht er schätzungsweise 200 Stundenkilometer. Der Streifenwagen, so der Staatsanwalt, habe nicht mehr folgen können. Bei der Fahrt in den Kreisverkehr überschlägt sich das Polizeiauto, ein Beamter verletzt sich dabei am Finger, muss später operiert werden. Der Streifenwagen: schrottreif. Der 42-jährige Porschefahrer wird später nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen. Der Angeklagte hat bei seiner Verfolgungsfahrt Alkohol im Blut, er wird zunächst in U-Haft verfrachtet. So die Vorwürfe.

Angeklagter führt Lebenskrise als Grund für seine Tat an

Bei der Verhandlung in Augsburg zeigte sich der 42-jährige Dillinger reumütig. Er räumte die Vorwürfe ein. Als Grund für seine Entgleisungen nannte er gesundheitliche Probleme. Nach einem schweren Fahrradunfall hatte er Verletzungen davongetragen, die jedoch nicht richtig diagnostiziert worden seien. Er habe daraufhin seine Arbeit verloren, hinzu sei die Corona-Isolation gekommen. Autofahren sei sein Mittel gewesen, damit fertigzuwerden. "Da hat man die Sinne ganz bei dem Geschehen", sagt der 42-Jährige. "Da ist der Schmerz einfach weg."

Nicht nur die Tat ist in diesem Fall ungewöhnlich, auch die Konstellation vor Gericht: Staatsanwalt Dominik Wagner ist für den Angeklagten kein Unbekannter. Sie saßen sich bereits am Dillinger Amtsgericht gegenüber, damals war Wagner noch Richter. Nun ist er Staatsanwalt und nicht ganz von der Läuterung des Angeklagten überzeugt. "Die Rückfallgeschwindigkeit ist schon hoch." Kaum habe er dem Mann am Amtsgericht seinen Führerschein entzogen, weil er um eine Tankstelle in Lauingen gerast und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ereignete sich sechs Monate später der Vorfall mit dem Rennen durch die Donaustädte.

Staatsanwalt: "Das war extrem gefährlich"



"Dieses Rennen, was Sie sich dann geliefert haben, war auch extrem gefährlich", betont Wagner. Auf dem Höchstädter Marktplatz und auch der Donauwörther Straße sei viel los. Radler, Fußgänger, andere Autos. Der Staatsanwalt forderte deshalb eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Und: "Der Porsche muss weg."

So ganz einverstanden zeigte sich der 42-Jährige damit zwar nicht, doch offenbar haben ihn seine Anwälte zu diesem Schritt geraten. Eingezogene Gegenstände werden laut Strafvollstreckungsordnung verwendet, um Prozesskosten und Schäden zu decken, die durch eine Tat verursacht wurden. Richterin Susanne Scheiwiller wertet das als Pluspunkt. Auch die Tatsache, dass der Dillinger mit seinem Geständnis Gutachten und Zeugenvernehmungen erspart hat. "Ich sehe hier trotz allem eine hohe kriminelle Energie." Die sechswöchige U-Haft dürfte dem Angeklagten aber als Lehre gelten. Deshalb folgte Richterin Scheiwiller dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Er muss nun noch zusätzlich 100 Sozialstunden leisten und ist bekommt seinen Führerschein für mindestens 18 Monate nicht zurück.