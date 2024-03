Höchstädt/Dillingen

vor 32 Min.

Unbekannter beschädigt nahe Höchstädt ein Grundwasserrohr

Die Polizei sucht nach Hinweisgebern in dem Fall. Ein Zeuge hat bereits etwas beobachtet. In Dillingen kracht es beim Rangieren in einer Tiefgarage.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch im Bereich Höchstädt ein Grundwasserrohr und ein Naturschutz-Schild beschädigt. Der bislang unbekannte Autofahrer hinterließ den Schaden auf einem Zufahrtsweg entlang der Staatsstraße 2033 zu den dortigen Baggerseen. Anschließend fuhr er weiter, ohne die Polizei zu verständigen. Er hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro. Gegen 10 Uhr beobachtete ein Zeuge ein verdächtiges Fahrzeug mit polnischer Zulassung, dessen unbekannter Fahrer dort rangierte. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefon 09071/560 zu melden. Unfallflucht nach Rangieren in Dillinger Tiefgarage

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Mittwoch in Dillingen gekommen. Gegen 15 Uhr parkte eine 64-jährige Autofahrerin in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße ein. Dabei beschädigte sie laut Polizeibericht einen abgestellten Seat und verursachte einen Gesamtschaden von ungefähr 3500 Euro. Die Autofahrerin parkte daraufhin ihren Wagen um. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Dadurch konnte die 64-jährige Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie hat sich nun strafrechtlich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dillingen Frau nach Unfall auf dem WIR-Messegelände verletzt

