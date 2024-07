Zwei Radler verletzen sich bei Unfällen im Kreis Dillingen

Am Freitagabend ereignete sich in Dillingen ein Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Gegen 18.15 Uhr befuhr der Fahrradfahrer die Donaustraße stadtauswärts. Eine 60-jährige Jeep-Fahrerin fuhr aus dem Georg-Schmid-Ring auf die Donaustraße aus und nahm dem 73-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Fahrrad. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch in Deisenhofen kracht es

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem verletzten 72-jährigen Fahrradfahrer ist es am Freitagabend im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen gekommen. Gegen 19.50 Uhr befuhr der 72-Jährige mit seinem Rad die Steinheimer Straße ortseinwärts. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann alleinbeteiligt von seinem Fahrrad. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. (AZ)