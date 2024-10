Zwei Verkehrsunfälle mit hohen Sachschäden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße B 16 in Höchstädt gekommen. Gegen 6.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Seat-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Blindheim. An der Einmündung zur Oberglauheimer Straße wollte er nach links abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat einer 38-Jährigen. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Höchstädt mit 14 Einsatzkräften.

89-Jähriger nimmt Lkw-Fahrer in Dillingen die Vorfahrt

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Dillingen. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 89-jähriger Autofahrer aus der Bahnhofstraße nach links auf die Altheimer Straße aus. Er nahm einem 34-jährigen Lastkraftwagenfahrer die Vorfahrt, der auf der Altheimer Straße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An diesen entstand ein Gesamtunfallschaden von ungefähr 2.500 Euro. Auch hier blieben die Beteiligten unverletzt. (AZ)