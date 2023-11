Donauklang bietet Hörgenuss in der Höchstädter Nordschwabenhalle

Die Musiker und Musikerinnen begeistern mit ihrem Dirigenten Tizian Foag beim Jahreskonzert das Publikum. Es gibt eine ganze besondere Ehrung.

Mit sinfonischen Klangwelten und souverän dargebotener traditioneller Blasmusik hat der Musikverein Donauklang am Samstag Musikliebhabern der Region musikalischen Hörgenuss auf herausragendem Niveau geboten. Den Auftakt machte das Jugendorchester des Musikvereins, das gleich zu Beginn mit „Rock around the clock“ die erwartungsvollen Zuhörer und Zuhörerinnen mitriss. Vorsitzender Norbert Lutmayr begrüßte zu diesem Konzertabend etwa 250 Besucher, darunter auch Bürgermeister Gerrit Maneth, dessen Stellvertreter Stephan Karg und Stadtpfarrer Daniel Ertl. Unter der souveränen Leitung von Tizian Foag zeigten die 13 Nachwuchsmusiker anschließend bei „To reach the summit“, „Shake it off“ und dem Volkslied „Abendsegen“ viel Spielfreude.

Die Stammkapelle des Vereins eröffnete mit dem Konzertmarsch „Salemonia“ einen bemerkenswerten Konzertabend. Dirigent Tizian Foag hatte auch heuer wieder ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte. So nahm das Orchester die Zuhörer zunächst mit auf einen musikalischen Höhenflug mit dem Werk„Voyage into the blue“, das klangvoll die Reise eines Flugzeugs vom Abflug durch den sternenbeleuchteten Nachthimmel bis hin zur Landung im Morgenrot beschreibt. Im absoluten Kontrast dazu zeigte die Kapelle mit einem sinfonischen Arrangement des Heavy-Metal-Songs „Last ride of the day“ der finnischen Band Nightwish, wie ausgesprochen vielfältig Blasmusik sein kann.

Mit „Guardian of my Soul“ startete der zweite Teil des Abends nach der Pause wiederum mit einem melodiösen Musikstück, in dem Konrad Eder die Anwesenden mit einem beflügelnden Trompeten-Solo für ein paar Augenblicke in ihren eigenen Gedanken schwelgen ließ. Als ein Highlight des Jahreskonzerts folgte die Ouvertüre aus der Operette„Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach, die vor allem den Holzbläsern musikalische Höchstleistung abverlangte. Der fulminante Schluss des Werks mit der bekannten Melodie des „Can Can“ animierte viele der Zuhörer zum euphorischen Mitklatschen.

Gerhard Kraus wird für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt

Vorsitzender Lutmayr beglückwünschte einige Musiker des Orchesters zu langjähriger Mitgliedschaft. So erhielten Annemarie Jung, Jasmin Wengenmayr und Jonas Wengenmayr eine Auszeichnung mehr als zehn Jahre aktives Musizieren sowie Stefanie Mair-Breskott für 25 Jahre. Für die herausragende 50-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde Gerhard Kraus geehrt. Nicht nur sein musikalisches Engagement am Tenorsaxofon, sondern auch sein Einsatz an der Tontechnik und zeitweise im Vorstand "machen ihn zu einem hochgeschätzten Mitglied des Vereins", wie der stellvertretende Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbundes Theo Keller in seiner Laudatio betonte.

Verdiente Mitglieder wurden bei dem Konzert geehrt: (von links) Vorsitzender Norbert Lutmayr, Stefanie Mair-Breskott, Annemarie Jung, Gerhard Kraus, Jonas Wengenmayr, Jasmin Wengenmayr und stellvertretender ASM-Präsident Theo Keller. Foto: Isolde Saur

Abwechslungsreich ging es im Programm weiter. Neben der Filmmusik zum Kinofilm „Drachenzähmen leicht gemacht” und dem Popsong „Forever Young”der Gruppe „Alphaville” kamen auch Liebhaber der traditionellen Blasmusik beim „Marsch der Titanen” und der flotten „Archivisten Polka” auf ihre Kosten. Die Leistung der Musiker und Musikerinnen um ihren Dirigenten Tizian Foag würdigte das Publikum mit tosendem Beifall, der mit zwei weiteren Zugaben belohnt wurde. (AZ)

