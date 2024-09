Donauwörth verteidigt den Titel

Der Team-Cup-Pokal bleibt bei den Tennis-Herren 30 des Rekordsiegers TC Donauwörth. Sie verteidigten den Titel und gewann damit zum achten Mal das Turnier der besten regionalen Männer-Mannschaften. Bei ausgezeichnetem Wetter richtete die SSV Höchstädt am Wochenende zum 30. Mal den Raiffeisen-Team-Cup aus. Den Zuschauern wurden auch im Jubiläumsjahr packende Matches auf hohem Niveau geboten.

Die Energie aus ihrem dritten Platz in der Landesliga 2 nahmen die Donauwörther offensichtlich nach Höchstädt mit. Es ist ihr achter Gesamtsieg im Team-Cup und damit neuer Turnierrekord. In den Vorrunden setzte sich die Mannschaft um Kapitän Markus Erdt gleich souverän mit 2:1 gegen Gastgeber Höchstädt durch und fegte im Anschluss den TSV Wittislingen 3:0 vom Platz. Auch in der Halbfinalrunde zeigten sich die Titelverteidiger souverän und gaben in den drei Partien gegen den TC Bäumenheim insgesamt nur vier Pünktchen ab. Und auch im Finale gegen den Vorjahresdritten FC Gundelfingen stand der Sieger bereits nach den Einzeln fest.

Gundelfingen verbessert sich einen Rang

Der FCG hat sich damit immerhin um einen Rang verbessert. In der Vorrunde schlug er zuerst die Herren des TSV Buttenwiesen und im Anschluss den TC Weisingen. Erst in der Halbfinalrunde gegen den TC Nördlingen mussten die Gundelfinger das Doppel und somit einen Punkt abgeben. Zum Finaleinzug und schlussendlich den zweiten Tabellenplatz reichte es dennoch.

Nördlingen schaffte es als Dritter aufs Treppchen. In der Vorrunde schlugen die Rieser den FC Gundelfingen II. Gegen Hausen mussten erst Claudius Hingst im Einzel und danach noch Tobias Kleibl/ Sebastian Schlund im Doppel jeweils einen Matchtiebreak mit 11:9 beenden, ehe der Sieger feststand. In der Finalrunde setzten sich die Nördlinger dann gegen den TC Bäumenheim durch und platzierten sich somit auf Rang drei.

Die viertplatzierten Bäumenheimer marschierten ohne Punktverlust durch die Begegnungen mit Dillingen und Unterglauheim. Im Halbfinale gegen den Rekordsieger Donauwörth und im Finale gegen den TC Nördlingen war dann nichts mehr zu holen. Platz fünf der Abschlusstabelle geht an den TC Hausen. In der Vorrunde zeigte sich die Mannschaft dem Team von Gundelfingen II mit 2:1 überlegen, während danach gegen Nördlingen nur ein Punkt zu holen war. Im Halbfinale setzten sich die Hausener knapp nach zwei Matchtiebreaks gegen den TC Weisingen durch. Das Duell um Rang fünf entschied Hausen gegen die SSV Höchstädt mit 3:0 für sich.

Höchstädt knüpft ans Vorjahr an

Tabellenplatz sechs geht an die Gastgeber. Das SSV-Team knüpfte damit an die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre an. In der Vorrunde gegen den TSV Wittislingen setzen sich die Gastgeber mit 2:1 durch und sammelten erste Punkte. Im Halbfinale hieß der Gegner TC Dillingen. Auch hier war die Heimmannschaft nach packenden Matches schlussendlich mit 3:0 siegreich. In der Finalrunde gegen Hausen musste man sich dann jedoch geschlagen geben. Den sechsten Platz scheinen die Höchstädter gepachtet zu haben. Auf Rang sieben schaffte es der TC Weisingen. Die Mannschaft trat zunächst gegen Buttenwiesen an und holte direkt drei Punkte. Auch im Finale gegen Dillingen setzten sich die Weisinger solide durch. Auf Rang acht spielten sich die Herren des TC Dillingen. In der ersten Vorrunde holte die Mannschaft drei Punkte gegen Unterglauheim.

Die zweite Mannschaft des FC Gundelfingen belegt Platz neun. Im Halbfinale gegen Buttenwiesen gab es einen 2:1-Sieg. Später im Finale gegen den TSV Wittislingen lieferten sich Fabian Wittlinger (TSV) und Darco Milanovic (FC) das letzte Match des Turniers. Erst nach Einsetzen der Dämmerung machte Milanovic den Sack zu. Auf dem zehn Platz reihte sich der TSV Wittislingen ein. Im Halbfinale gegen den BSC Unterglauheim konnte das Team den Sieg einfahren. Der TSV Buttenwiesen setzte sich im finalen Durchgang souverän gegen Untergauheim durch, holte drei Punkte ein und erreichte Platz elf. Der BSCU schloss das Turnier auf dem zwölften Rang ab.

Abschlusstabelle: 1. TC Donauwörth (30), 2. FC Gundelfingen, 3. TC Nördlingen, 4. TC Bäumenheim, 5. TC Hausen, 6. SSV Höchstädt (40), 7. TC Weisingen, 8. TC Dillingen, 9. FC Gundelfingen II, 10. TSV Wittislingen, 11. TSV Buttenwiesen, 12. BSC Unterglauheim