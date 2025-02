Drei Rüden aus dem Höchstädter Tierheim suchen ein neues zu Hause

Die jungen Rüden Emil, Elvis und Eddi leben zur Zeit im Tierheim in Höchstädt. Geboren sind die Brüder am Ende April vergangenen Jahres im Tierheim und machen sich nun auf die Suche nach ihren neuen Familien. Emil ist ein gewitzter junger Rüde, der sich gegen seine Brüder gut durchsetzen kann, auch wenn er zierlicher und kleiner ist. Fremden Menschen gegenüber ist Emil eher zurückhaltend und braucht Zeit, ehe er seine Angst und Vorsicht ablegen kann. Elvis ist ein lustiger Junghund, der gerne rennt und springt – manchmal mit ein wenig zu viel Übermut, was er aber nie böse meint. Neue Menschen begutachtet auch Elvis zu Beginn lieber mit etwas Abstand, ehe er sich traut, aus sich heraus zu gehen. Auch Eddi geht nicht sofort auf fremde Menschen zu, obwohl er ein großer Kerl ist, der viel Energie und Kraft hat. Kennt er die Menschen, dann ist Eddi anhänglich und verschmust, manchmal aber auch noch etwas stürmisch in seiner Zuneigungsbekundung.

Die drei jungen Rüden sind typisch für ihr Alter: Zugleich etwas stürmisch aber auch vorsichtig neuen Menschen und Situationen gegenüber. Sie brauchen Menschen, die ihnen ruhig und geduldig erklären, wie das Zusammenspiel Hund-Mensch funktioniert. Für Emil, Elvis und Eddi sollten ein paar Besuche im Tierheim zum Kennenlernen eingeplant werden, da die Drei Zeit brauchen, um ihr gutes Wesen zeigen zu können. Emil, Elvis und Eddi sind schlaue Hunde-Buben, die ohne Frage eine Bereicherung für jede Familie sein werden, sobald sie sich eingelebt haben.

Bei Interesse an Emil, Elvis und Eddi, bittet das Tierheim, einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter der Telefon 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook.

