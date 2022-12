Ein bewegendes Jahr in Höchstädt

Die wichtigsten Projekte der Stadt im Jahr 2022 und ein Ausblick auf noch mehr.

Es ist eine wichtige Tradition, die im Höchstädter Stadtrat seit jeher nicht fehlt: Bei der letzten Sitzung des Jahres geht ein Blick zurück. So auch am Montag. Bürgermeister Gerrit Maneth zählt die unzähligen Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen auf, die im Jahr 2022 erledigt und angeschoben worden sind - die Liste ist lang und längst nicht vollzählig. Maneth: "Es wird uns also sicherlich auch in 2023 nicht langweilig werden." Er bedankt sich bei allen, die zur positiven Entwicklung der Stadt und der Stadtteile beigetragen hätten. Und: "Gemeinsam haben wir im Stadtrat wichtige Themen auf den Weg gebracht. Dank unserer äußerst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir viele Projekte erfolgreich abschließen oder vielversprechend weiterentwickeln."

Generalsanierung der Mittelschule in Höchstädt

Er zählt unter anderem auf: barrierefreier Bahnhof, Trinkwasserversorgung, Erschließung neuer Wohnbaugebiete, Generalsanierung der Schule, Fertigstellung des Naturkindergartens Wiesenwichtel, die Frauenwelt und das Bachgassenfest, die Sicherstellung von Norma in der Stadtmitte sowie die Wiedereröffnung von Edeka. "Lasst uns mit Schwung ins neue Jahr und an die Arbeit gehen, um die vielfältigen und wichtigen Projekte unserer Stadt und unserer Stadtteile, ohne persönliche Interessen zu verfolgen und über die Parteizwänge hinaus, gemeinsam zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger nach vorn zu bringen", so Maneth.

Anbau an den Kindergarten in Höchstädt

Sein Stellvertreter, Stephan Karg, ergänzt im Namen des Gremiums: "Es gab einzelne Meilensteine, die besonders wichtig waren." Dazu zählen für ihn die Eröffnung des Spitalforums, der Anbau an den Adolph-Kolping-Kindergarten sowie der Fortschritt der Schulsanierung. Bei den Themen Wasserversorgung, Innenstadtentlastung und Dorfzentrum Deisenhofen hofft Karg je auf "schnelle Lösungen und ein weiteres Vorankommen." (sb)

