Ein Buch über mutige Frauen, die die Welt auf den Kopf stellen

Die gebürtige Höchstädterin Kristina Dumas hat ein neues Buch veröffentlicht. Es geht um berühmte Musikerinnen. Unsere Zeitung verlost fünf Exemplare.

Die offizielle Beschreibung lautet wie folgt: "Frauen stellen die Welt auf den Kopf, sind mutig und voller Leidenschaft. Musik lässt uns Flügel wachsen und inspiriert uns. Beides zusammen ergibt eine perfekte Kombination: Musikerinnen!". Um was es geht? Um ein Buch der Autorin Kristina Dumas, einer gebürtigen Höchstädterin. Seit wenigen Wochen ist ihr neuestes Werk auf dem Markt. Es hat den Namen: "Mein Leben ist Musik – Die 21 wichtigsten Frauen der klassischen Musik." Ein Bilderbuch, das nicht nur schön anzuschauen ist, sondern auch klingt - passend zum internationalen Frauentag, der am 8. März gefeiert wird.

Zum Studium nach Passau und Paris

Kristina Dumas ist 1970 geboren und in Höchstädt aufgewachsen. Noch immer leben dort Familie und Freunde. Das Studium brachte sie dann nach Passau und Paris. Dumas arbeitet seither unter anderem als Journalistin und Autorin. Dabei sind es vor allem die Themen Kinder, Natur, Architektur und Reise, die ihr am Herzen liegen. Bücher, die sie bereits veröffentlicht hat, handeln etwa vom Schnarchen und Schlummern, Schmatzen und Kleckern oder Ordnung und Chaos - immer kindgerecht und mit liebevollen Zeichnungen umrahmt.

Ihr neues Sachbilderbuch handelt nun von beeindruckenden Musikerinnen wie beispielsweise Clara Schumann, Anne-Sophie Mutter oder Maria Callas. 21 faszinierende Frauen und Pionierinnen stellt die gebürtige Höchstädterinnen dabei auf ihre ganz eigene Art und Weise vor. Es geht um die Widrigkeiten, mit denen es die Frauen vor Jahren zu tun hatten und sie es trotzdem geschafft haben, die Musik teils zu ihrem Beruf zu machen. Das Besondere: Es gibt auch ein Begleit-Hörbuch, dass Frauen mit Musikbeispielen vorstellt. Diese ist beiliegend auf CD oder zum Streamen auf MuBiBu.de erhältlich und wird von Jasmin Tabatabai gelesen.

Rufen Sie am 8. März um 10 Uhr an

Sie haben Lust auf das Buch bekommen? Dann versuchen Sie Ihr Glück und nehmen an einem Gewinnspiel teil. Unsere Zeitung verlost fünf Exemplare des Buches der gebürtigen Höchstädterin Kristina Dumas. Was sie dafür machen müssen? Rufen Sie am heutigen Freitag, 8. März, um 10 Uhr unter Telefon 09071/794920. Die ersten fünf Anrufer oder Anruferinnen gewinnen. Viel Glück! (sb)

