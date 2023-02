Ein Konzert mit Schwermut und Verliebtheit im Höchstädter Schloss

Die Musikerinnen Miriam Galonska und Barbara Bartmann sowie der Dillinger Künstler Marcus Bernard Hartmann begeistern im Schloss Höchstädt.

Der Vollmond beleuchtet den kurzen Anstieg in den Innenhof des Höchstädter Schlosses, bevor es weiter hinauf in den Rittersaal geht. Romantik pur und Einstimmung auf einen besonderen Abend. Kunstlied und poetische Gedanken stehen auf dem Programm der kunstübergreifenden Performance "VERlust". Bürgermeister Gerrit Maneth begrüßte die Gäste der Auftaktveranstaltung im voll besetzten Konzertsaal im Namen der Stadt und des Kulturforums Höchstädt, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Applaus brandet auf für die engagierte, städtische Organisatorin Claudia Kohout und die auftretenden Künstler.

Dillinger Marcus Bernard Hartmann ist auch dabei

Im Saal wird es ruhig und Barbara Bartmann entführt am Klavier in eine wunderbare, melancholisch-sehnsüchtige Melodie, in die sich Miriam Galonskas tief empfundener Gesang einwebt. Profunde Gedanken von Marcus Bernard Hartmann, der eigene Texte liest, auszugsweise aus seinem Erzählband Suite und eigens für diese Performance verfasste, begleiten literarisch die musikalische Darbietung. Traurig und auf der Suche nach Antworten „wandert still und wenig froh“ Schuberts „Wanderer“. Die Interpretation seines „Erlkönigs“ gelingt den beiden Künstlerinnen zum musikalischen Höhepunkt vor der Pause. Der durchwegs technisch anspruchsvolle Klavierpart und die gesanglich differenzierte Gestaltung formen eine dramatische Ballade, die in ihrer Dynamik und dem "VERlust" des Kindes so manchen Konzertbesucher erschaudern ließ.

Drei regionale Künstler, die harmonieren

Ein anderes bewegendes Gefühl, das "VERliebtsein" und die Liebe, inspiriert Hartmann zu den Worten „...wer liebt und geliebt wird, ist vom Schicksal beschenkt worden...“ und im Weiteren zur dichterischen Ergänzung von Mozarts d-moll Fantasie für Klavier, die ihre Entfaltung im harmonischen Wirken zwischen Pianistin und Sängerin findet. Und mit feinem Sinn für die Klangfarben in ihrer Stimme gestaltet Galonska die szenisch angedeutete Darstellung im mozartschen Kunstlied „Der Zauberer“.

Schon im Pausengespräch ist die Begeisterung beim Konzertpublikum für die besondere Form dieses Liederabends zu spüren. Sie liegt im stimmungsvollen Zusammenspiel der nachdenklich gesprochenen Texte und in der wechselseitigen Ergänzung des am Klavier begleiteten Gesangs. Mit ihrem einfühlsamen warmen Sopran stimmt Galonska ein in die einfache, zurückhaltend angespielte Pianoweise von Bartmann.

Im Laufe des Konzerts ist die Schwermut gewichen und Hartmann rezitiert: „Wenn am Ende einer Reihe Lieder, an deren Anfang der VERlust der Welt besungen wurde, nun im letzten Lied ein Schmetterling vorkommt, so verwischt der zarte Flügelschlag dem anfänglichen VERlust die erste Silbe und weht das Übriggebliebene auf eine lockende Blüte. Nun ist Lust daraus geworden.“ (AZ)

