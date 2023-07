Höchstädt

Ein Macher, der für das Ehrenamt in Höchstädt lebt

Plus SSV, Stadtrat, Kolping: Jakob Kehrle engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für viele Vereine, Einrichtungen und auch in der Kommunalpolitik. Dafür erhält er das Bundesverdienstkreuz.

An Zufälle glaubt Jakob Kehrle nicht. Vielmehr ans Schicksal. Das Wort Gottesfügung fällt immer wieder, wenn er von seinem Leben erzählt. Und der Höchstädter hat viel zu erzählen. Besser: Es gibt so einiges über ihn zu erzählen. Denn Jakob Kehrle ist ein Macher, einer, der nicht nur redet, sondern anpackt. Er will etwas bewegen. Dass er das kann, braucht er nicht zu beweisen. Das sieht auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier so. Im Herbst 2022 wurde Jakob Kehrle das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen, sprich das Bundesverdienstkreuz. Die offizielle Übergabe findet nun am Donnerstag statt. "Freilich bin ich stolz, dass ich diese Ehrung bekomme. Mir ist damit auch bewusst geworden, was ich die letzten 40, 50 Jahre so alles gemacht habe", sagt er lachend.

Viel und alles ehrenamtlich. "Über das übliche Maß hinaus", wie es Bundespräsident Steinmeier in seinem Schreiben formuliert. Jakob Kehrle erhält die hohe Auszeichnung aufgrund seiner jahrzehntelangen ehrenamtlichen Arbeit für seine und in seiner Heimatstadt Höchstädt. Die drei Säulen sind dabei die Kolpingsfamilie, die SSV sowie die Kommunalpolitik. "Über allem stehen natürlich meine Familie und die vielen Wegbegleiter, ohne die es nicht gehen würde. Der Dank ist wichtiger als eine Ehrung", sagt Kehrle.

