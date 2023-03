Der Neubau der Berufsschule in Höchstädt erlebt einen Meilenstein

Plus Wichtiger Schritt für das Millionenprojekt: Das Richtfest für den Praxisteil der Staatlichen Berufsschule wird gefeiert. In einem Jahr soll das Gebäude eingeweiht werden.

Es ist ein gigantisches Projekt. Nicht nur der Anblick des Gebäudes, sondern auch die blanken Zahlen beeindrucken: 22,5 Millionen Euro Gesamtkosten, knapp zehn Millionen Euro Förderung, zwei Bodenhallen, 16 Klassenzimmer und rund 3200 Quadratmeter Nutzfläche samt Gewächshaus. Und das sind nur einige Beispiele. Vor rund einem Jahr fiel der Startschuss für den Neubau und die Sanierung der Berufsschule Höchstädt. Nach intensiven Überlegungen und Abwägungen hat sich der Landkreis Dillingen für diesen Weg entschieden – der richtige, wie am Montagvormittag immer wieder betont wird. Denn trotz Fachkräftemangel, Handwerker-Not und der allgemein unkalkulierbaren Preissituation steht bereits der komplette Rohbau in der Deisenhofener Straße. Konkret geht es um den Praxisteil nördlich des Pulverbachs für die Fachbereiche Garten- und Landschaftsbau sowie Landwirtschaft. Dieser Fortschritt wird beim Richtfest gefeiert.