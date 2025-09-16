Icon Menü
Höchstädt: Ein Tag rund ums Thema Lipödem in Höchstädt

Höchstädt

Ein Tag rund ums Thema Lipödem in Höchstädt

Zum dritten Mal findet der Infotag im Schloss statt. Es geht um wichtige aktuelle Entwicklungen.
    Im Schloss Höchstädt dreht sich bald alles einen Tag lang um das Thema Lipödem und Lymphödem.
    Foto: Manfred Schiedl (Archivbild)

    Einen Tag voller aktueller Informationen bietet die Nordschwäbische Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Lipödem und Lymphödem am Samstag, 4. Oktober, im Schloss Höchstädt. Das Programm richtet sich an Interessierte, Betroffene und Angehörige. Besonders willkommen sind laut Pressemitteilung Hausärzte und Fachärzte sowie Physiotherapeuten.

    Was ändert sich durch die neue LipLeg-Studie?

    Namhafte Referenten, Spezialisten für Lipödem und Lymphödem, werden über die neuesten Ergebnisse der LipLeg-Studie berichten, die im Juli veröffentlicht wurde und in Zukunft alle Stadien des Lipödems als Kassenleistung listet. Was sind die Veränderungen? Was passiert mit den schon Teil- aber noch nicht fertig Operierten? Wie geht es Frauen mit Stadium 3, die den fast nicht erreichbaren BMI von 32 bis 35 erreichen müssen, um operiert werden zu können? Darüber hinaus werden auch die konservativen Möglichkeiten der Behandlung zur Sprache kommen, die weiterhin eine nicht unerhebliche Rolle spielen werden.

    Außerdem werden Interessierte auch die Möglichkeit haben, sich mit bereits operierten Frauen der Selbsthilfegruppe in Einzelgesprächen über deren Erfahrungen auszutauschen. Die Ärzte werden sich Zeit für die Frauen nehmen, damit diese nach den Referaten ihre Fragen auch in Einzelgesprächen vorbringen können. Der Eintritt ist frei. Wer dabei sein möchte, meldet sich bei Marieluise Biesenbach unter ml.biesenbach@gmail.com. Beginn ist am 4. Oktober um 9 Uhr. (AZ)

