Ein winterliches Adventskonzert im Höchstädter Schloss

Landtagsabgeordneter Georg Winter organisierte ein Adventskonzert mit einem besonderen Flair.

Nachdem die Adventskonzerte, organisiert von Landtagsabgeordneten Georg Winter, in der Vergangenheit schier aus den Nähten des Rittersaals von Schloss Höchstädt zu platzen drohten, hatte Winter in diesem Jahr zu zwei Konzerten am vierten Adventsonntag eingeladen, um allen Besucherwünschen nachkommen zu können. Und so mussten sich in beiden Konzerten die Besucherinnen und Besucher nicht um Stehplätze drängeln, denn aufgeteilt hatten alle einen Sitzplatz im Rittersaal erhalten. Was der Stimmung keinen Abbruch tat, im Gegenteil.

Klarinettenensembles der Stadtkapelle Wertingen

Eröffnet wurde das Konzert mit einem einfühlsamen musikalischen Vortrag des Klarinettenensembles der Stadtkapelle Wertingen. Die drei Musikerinnen und ihre Instrumentalkollege zeigten bei ihren Auftritten über welch großartiges spielerisches Potenzial sie verfügen. Dabei überzeugten sie nicht nur instrumental, sondern auch in ihrer Gruppenmusikalität als Klarinettenquartett.

Der Gundelfinger Gospelchor "Peace Unlimitetd" beim Adventskonzert im Rittersaal von Schloss Höchstädt. Foto: Horst von Weitershausen

Ebenfalls ein Hörgenuss die Darbietungen des Gundelfinger Gospelchors „Peace Unlimited“ und der Leitung von Uschi Schwarzmann. Die Stimmlagen der Sängerinnen und ihrer zwei Sangeskollegen im Chor ergänzten sich geradezu ideal in ihren Gesangsparts. Die frischen und nicht so bekannten Gospelsongs, vorgetragen mit großem, stimmlichem Engagement der Sängerinnen und Sänger, waren eine Freude für die Ohren der Besucherinnen und Besucher. Allein diese musikalischen Vorträge zeigten bereits einmal mehr, welch großartiges Händchen Georg Winter und seinen Helferinnen und Helfer beim Engagement der Musikerinnen und Musiker für ihre Adventskonzerte haben.

Ein Münchner Duo in Höchstädt

Dies zeigte sich auch am musikalischen Vortrag von Sopranistin und Geigerin Ralli Bogdan, begleitet an der Gitarre von Adrian Ingerl. Mit ihrem virtuosen Spiel servierte das Münchner Duo dem Publikum in beiden Konzerten ein Klangerlebnis, wie bisher nicht oft im Rittersaal zu hören war. Da überzeugte Balli Bogdan mit ihrem temperamentvollen und einfühlsamen, technisch sauberen Spiel an der Violine ebenso, wie mit ihrer eindrucksvollen klaren Sopranstimme bei den Liedeinlagen des Duos, wobei die überaus klare und schöne Linie des Gitarrenspiels von Adrian Ingerl dieses Klangerlebnis erst vollendete.

Nicht zu vergessen, die humoristische Weihnachtsgeschichte mit Katz und Maus in der Geburtskrippe, vorgetragen mit einem Augenzwinkern von Manuel Knoll. Das Publikum honorierte die Vorträge des Adventskonzertes mit anhaltendem Beifall und Bravo-Rufen. Georg Winter dankte dem Publikum in beiden Konzerten für ihr zahlreiches Kommen und sprach die Hoffnung aus, dass der Krieg in der Ukraine als Auslöser der Krisen in Europa möglichst bald ein Ende haben möge. „Denn die beinahe 70 Jahren Frieden haben dem Kontinent mit seinen Menschen wirklich sehr gutgetan“.

Lesen Sie dazu auch