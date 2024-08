Eine Ausstellung, die Farbe in den grauen Alltag bringt

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt veranstaltet mit Angelika Hahn-Gericke aus Nördlingen die überaus vielfältige, ideenreiche und bunte Kunstausstellung „Dem Alltagsgrau entfliehen“. Bürgermeister Stephan Karg begrüßte die Gäste in der voll besetzten Schlosskapelle mit dem Zitat des schweizerischen Schriftstellers Max Frisch: „Alltag ist nur durch Wunder erträglich“. An die Künstlerin gewandt sagte er: „Diese Wunder erschaffen sie sich im Alltag mit ihrer Malerei. Die Individualität ihrer Werke dürfen wir heute im wunderschönen Ambiente unserer Schlosskapelle genießen“. Der Laudator Karl-Heinz Danner aus München sagt: „Dem Alltagsgrau entfliehen, das sieht bei jedem Menschen etwas anders aus.“ Alle Facetten seien in der Ausstellung zu sehen.

Die Vernissage gestaltete Angelika Hahn-Gericke, die in ihrer künstlerischen Vielfalt Bilder mit Bleistift, Kreide, Tusche, Aquarell, Acryl und Öl entstehen lässt. Geboren und aufgewachsen ist die Künstlerin in Nördlingen. Erste Berührungen mit der Malerei hatte sie bei einem Aufenthalt in Paris, wo sie täglich, ja wirklich täglich, im Museum Jeu de Pommes die dort ausgestellten Impressionisten bewunderte, wie sie erzählte.

National und international anerkannt

Bei Studienaufenthalten in Paris in den Jahren 1961 bis 1963 und Aufenthalten 1983 und 1984 an der freien Kunstschule Stuttgart bei Ernst Lutz, dem bekannten Maler und Grafiker vertiefte sie ihr Können. Im Laufe der Jahre kamen zahlreiche Mal-Reisen im In- und Ausland dazu. Und über die Jahre hat Hahn-Gericke ihre Werke in vielen Einzel und Gruppenausstellungen national und international gezeigt. Sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter und verantwortet unzählige Malkurse, in denen sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur in die verschiedenen Techniken einweiht, sondern auch mit ihrer Begeisterung ansteckt.

Angelika Hahn-Gericke ist im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgezeichnete Künstlerin. So erhielt sie in Frankreich 1989 einen internationalen Preis und ist seit 1984 Ehrenmitglied der künstlerischen Akademie im Riom, ebenfalls in Frankreich. Sie nennt sich selbst nicht Künstlerin, sondern in aller Bescheidenheit Malerin. Neben ihrer künstlerischen Arbeit führte Hahn-Gericke ein ganz normales Familienleben. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne.

Was ihre Kunst prägt? Laudator Karl-Heinz Danner sagt dazu: „Ich habe im Gesamtwerk von Frau Hahn-Gericke nach längeren Phasen ihres Schaffens gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Das liegt meines Erachtens auch daran, dass sie eine Impulskünstlerin ist. Sie reagiert oft spontan auf Begegnungen, Erlebnisse, Beobachtungen und verbindet diese dann mit ihrer Kreativität und in relativ geringer Zeit entsteht ein neues Kunstwerk oder sogar eine Reihe von Bildern.

Künstlerin ist in Höchstädt vor Ort

Dabei ist es nicht verwunderlich, dass über die Jahre ein Gesamtwerk von mehreren Tausend Werken entstanden ist.“ Man könne sagen, sie arbeite nach Gefühl und löse bei der Betrachtung ihrer Bilder damit nicht selten ein Identifikationserlebnis aus. Ihre Bleistift- und Tuschezeichnungen sind bis zum kleinsten Federstrich mehrschichtig und filigran aufs Papier gebracht. Sie sind – ob scheinbar schlicht oder aber ausdrucksstark - feinsinnig und gefühlvoll, so der Laudator bei der Vernissage.

Wunderbar musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von Conny Pfau aus Berlin (Gesang) und Markus Prügel aus Nördlingen (Flügel). Die Kunstausstellung in der Schlosskapelle von Schloss Höchstädt kann bis Sonntag, 8. September, außer montags, täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Die Künstlerin ist an den Sonntagen zwischen 11 und 17 Uhr anwesend und führt durch ihre Ausstellung. Der Eintritt für Kunstausstellungen des Kulturforums der Stadt Höchstädt ist kostenlos. (AZ)