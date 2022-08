Eine etwas andere Ausstellung in Höchstädt

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zur Vernissage der Ausstellung "anders.anders" nach Höchstädt - die Neugier auf das ausstellende Ehepaar aus Offingen war groß.

War es der Hunger nach Kunst und Kultur? Oder war es die Neugier auf die Kunstwerke der Ausstellung „anders.anders“ des Ehepaars Sabine Nemetz und Robert Nemetz-Walzel? Immerhin mehr als 150 Besucherinnen und Besucher sind bei der Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung in der Schlosskapelle Höchstädt gekommen. Sicherlich spielte beides eine Rolle für die hohe Besucherzahl, denn die Neugier auf die Werke des Offinger Künstlerehepaares war groß. Und die Neugier hat sich gelohnt.

Das Kulturforum der Stadt Höchstädt, angeführt von Claudia Kohout, hatte für die Gäste der Vernissage wie gewohnt alles hervorragend organisiert - selbst das kurze Gewitter trübte die Stimmung nicht. Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth fand daher auch nur lobende Worte für alle Beteiligten, besonders für die beiden Künstler, die es sich nach den Worten von Maneth zur Aufgabe gemacht haben, neue und vor allem andere Wege in der Malerei zu gehen. Dabei vereinten sie nicht nur unterschiedliche Techniken, Malgründe und Materialien miteinander.

Die beiden Künstler stammen aus Offingen

Einflüsse aus Fotografie, Street-Art, Grafikdesign, Graffiti, Resin-Art und Holzverarbeitung spielten bei den Bildern und Objekten eine wesentliche Rolle. Welchen Stellenwert ihr künstlerisches Schaffen einnehme, sei allein schon an der großen Anzahl von Gästen abzulesen, von den die meisten aus der Region ihrer Offinger Heimat den Weg nach Höchstädt gefunden haben. Für ihn als Bürgermeister wie auch für das Kulturforum Höchstädt sei es immer wieder eine Freude, auch Ausstellungen von Künstlern aus den angrenzenden Landkreisen und darüber hinaus in der Schlosskapelle organisieren zu können.

Sie haben sich in München kennengelernt

Nach dieser Ansprache des Höchstädter Bürgermeisters folgte die Laudatio auf das Künstlerehepaar von Frank Reuter, der die beiden schon seit Jahren auf ihrem künstlerischen Weg begleitet. Bevor er auf die Kunst einging, streifte er ihre Lebensläufe. So sei Sabine Nemetz einen waschechte Offingerin, die es zu ihrer weiteren beruflichen Entwicklung als Grafik-Designerin nach München geführt hatte. Dort lernte sie auch ihren Robert kennen, den sie dann vor zwölf Jahren mit zurück in ihre Heimat Offingen genommen habe. Die Malerei von Sabine Nemetz bezeichnet Frank Reuter mit den Attributen frech, humorvoll und mit viel Fantasie, wobei die meist kraftvollen Farben ihre optimistische Lebenseinstellung widerspiegelten.

Ihr Mann Robert verwende häufig grobes Holz als Untergrund, das in verschiedenen Ebenen auf spiegelglatte Oberflächen in seinen Collagen und Acrylmalereien treffe. Bei beiden führe ihr Kunstschaffen zu positiven Emotionen, was auch in ihren Werken ausgedrückt werde. Den musikalischen Rahmen der Vernissage gestaltete ein Bläserquintett des Musikvereins Donauklang.

