Eine höchst vergnügliche Lesung über den Tod

Autor Markus Orths liest im Höchstädter Spitalforum. Es geht um die Gemeinsamkeiten von Jesus und Winnetou – und Fake-News über eine tote Tante.

Eine Komödie über den Tod? Ist das möglich? Bei einer Lesung aus seinem neuesten Buch bietet der vom Niederrhein stammende Autor Markus Orths seinem Publikum im Höchstädter Spitalforum einen höchstvergnüglichen Abend voller Sprachwitz und Situationskomik. Der Tod würde in seiner Heimat verdrängt, so Orths. Und dann erzählt er sogleich vom Tod seiner geliebten Großmutter, die im Kreise ihrer großen Familie genau in dem Moment im Krankenhaus verstarb, als seinem Onkel beim „Herr erbarme Dich“ ein Patzer passierte und alle herzhaft lachen mussten.

Im Schnelldurchlauf lenkt der kompente Performer seine Zuhörer gekonnt durch die Geschichte und vermittelt ihnen das Gefühl, selbst gerade mit dem Bus in Niederkrüchten anzukommen und damit bei den hochbetagten Eltern, die samt Freundin Klärchen und deren 99-jähriger Tante Erna im Doppelhaus mit Durchbruch wohnen. Es ist eine Zeitreise, die er unternimmt. Die Eltern werden in ihrer einfachen katholisch-barocken Art geschildert. Die Mutter stellt gerne unorthodoxe Zusammenhänge her und findet, dass Jesus und Winnetou unheimlich viel gemeinsam haben. Der eine lebte im Nahen Osten, der andere im fernen Westen. Beide haben viele Jünger, der eine Apostel, der andere Apachen. Für Irma macht das keinen großen Unterschied. Bei der wortkargen Begrüßung im Niederrhein entdeckt sich der Schwabe dann auch selbst wieder als die Mutter auf ihr „Na, wie isset?“ ein vielsagendes „Mmmmh“ zur Antwort bekommt.

Es geht doch nicht, dass man sich am Ende ganz ohne Probe hinlegt...

Der Papa, der bei der Ankunft des Sohnes gerade beim befreundeten Bestatter ist, will dort mal Probe liegen, schließlich würde man ja alles andere auch probieren – Jacken, Schuhe, Mäntel, Brillen, Autos. Da könne es doch nicht sein, dass man sich am Ende einfach so hinlegt, so ganz ohne Probe. Und so eine Grabmal-App, die wäre schon ganz gut, da könne man sich vielleicht auch schon vorher mal um die Grabpflege kümmern, nicht dass sie dann da unten liegen und oben wäre gar Unkraut oder keine Kerzen. Nein, das würde man sich nicht nachsagen lassen wollen, auch nicht, wenn man tot ist. Die Zuhörer werden schließlich Zeuge, wie der Vater die verlorene Brille von Klärchen per Internet wiederfindet, denn schließlich haben die im Internet doch extra Suchmaschinen dafür.

Klärchen, die sich darüber ärgert, dass sich ihre Tochter Sibille, die in München Karriere gemacht hat, gar nicht mehr bei ihr sehen lässt, lockt sie mit der Nachricht, dass Tante Erna gestorben sei, nach Niederkrüchten und setzt damit eine hinreißend komische Dynamik in Gange. Um die Beerdigung zu planen, buchen sie einen Platz im Sternerestaurant und geraten auf dem Weg dorthin in eine Polizeikontrolle. Dass die Irma, die fährt, kaum was sieht, macht nichts, wie sie findet, denn 40 Prozent auf dem linken und 60 Prozent auf dem rechten Auge seien schließlich doch auch 100 Prozent. Außerdem lernt der Polizist dabei, dass jemand, der so dick ist wie Klärchen, sich nicht anschnallen muss, weil er schließlich seinen eigenen Airbag dabeihat.

Eine vergnügliche Lesung gab es mit Markus Orths in Höchstädt. Foto: Andrea Grimminger

Die lebhafte Erzählung des Autors führt regelmäßig zu Szenenapplaus und herzhaftem Lachausbrüchen. Virtuose Dialoge sind gepaart mit hintergründigem schwarzem Humor. Brigitte Schöllhorn bedankt sich schließlich bei den Organisatoren Claudia Kohout, Maria Hergöth und Martina Roch, bevor ein Großteil der Zuhörer die Chance nützt, sich das Buch von Markus Orths signieren zu lassen.