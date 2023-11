Höchstädt

13:15 Uhr

Eine Igelrettung endet für diesen Höchstädter im Krankenhaus

Plus Eigentlich wollte Rainer Wanek den Igel aus einem Lichtschacht an seinem Haus befreien. Dann brauchte er selbst Hilfe.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Es war Freitag, der 13. Passend, wenn man so will. Zumindest hat der Tag, dem man Unglück nachsagt, auch für Rainer Wanek kein gutes Ende genommen. Wobei: "Ich hatte einen großen Schutzengel. Es hätte mehr passieren können", erzählt der Höchstädter. Denn beim Versuch, einen Igel aus einem Lichtschacht zu retten, ist Wanek schwer gestürzt. Feuerwehr und Notarzt mussten ihm helfen. Aber von vorn.

Höchstädter Feuerwehr ist schnell ausgerückt

Wanek hatte am Morgen im Homeoffice mit der Arbeit begonnen, bis seine Frau ihn um Hilfe bat. Ein kleiner Igel war in einen Lichtschacht bei ihnen am Haus in Höchstädt gefallen und nicht mehr von allein herausgekommen. "Dann bin ich schnell raus, habe meine Schlappen angezogen und wollte ihn retten", erzählt er. Und genauso schnell sei es dann schon passiert. Rainer Wanek rutscht aus, fällt rückwärts in den Schacht und stürzt mit dem Rücken auf die Steinpalisaden. Er kann sich nicht mehr bewegen, die Schmerzen sind zu groß. Seine Frau setzt einen Notruf ab, der Sanitäter und die Höchstädter Feuerwehr rücken aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen