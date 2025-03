Eine Unfallflucht mit mehreren Folgen

Eine 42-Jährige begab sich am Sonntag auf die Polizeiinspektion Dillingen, um eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil zu erstatten. Es stellte sich heraus, dass ihr Pkw keinen Versicherungsschutz hatte. Gegen 16.45 Uhr erschien die 42-Jährige Geschädigte auf der Wache der Dillinger Polizei. Ihren Angaben nach hatte sie zuvor etwa gegen 13 Uhr einen Schaden an ihrem Pkw, einem grauen VW Golf, im Bereich der Frontstoßstange feststellen können. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Straße Oberer Weberberg geparkt gewesen.

Es ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Unfallverursacher den Pkw der 42-Jährigen zuvor angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Wie sich zudem bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatte der Pkw der 42-Jährigen keinen gültigen Versicherungsschutz mehr. Deswegen wurde ihr die Weiterfahrt mit ihrem Pkw untersagt und der Zulassungsstempel vom Kennzeichen entfernt. Gegen die 42-Jährige wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)