Elite der Gärtner wird verabschiedet

„Die frisch ausgebildeten Gärtner haben alles richtig gemacht, eine Berufsausbildung gewählt, die noch im richtigen Beruf, drei Jahre durchgehalten und die Prüfung bestanden das sind die Eigenschaften, die erfolgreiche junge Menschen brauchen“, so Schulleiter Gerhard Weiß bei der Begrüßung. Unter den 150 Gästen waren zahlreiche Ehrengäste, so Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales, Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, Landrat Markus Müller und Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg.

Mehring drückte es mit diesen Worten aus: „Sie haben echte Zukunftsberufe, diese sind für unsere Gesellschaft aufgrund der Herausforderungen sehr wichtig“. Er wünschte den Absolventen alles Gute und bat sie mutig, zielgerichtet, mit positiver Haltung die Zukunft zu gestalten. Landrat Markus Müller bestärkt diese Worte und betont ausdrücklich, wie wichtig der Beruf Gärtner sei: „Er steht für Zukunft, Wachstum und Nachhaltigkeit. Deshalb hat der Landkreis circa 20 Millionen Euro in den Neubau an der Berufsschule in Höchstädt investiert. Ebenso ist der Landkreis stolz auf die Technikerschule für Landschaftsbau, die Ihnen eine berufliche Perspektive bietet.“

Christoph Schmid lobte die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Im Anschluss hoben die beiden Berufsverbandsvertreter Gabriele Bschorr, Vizepräsidentin des Bunds deutscher Baumschulen (BdB), sowie Josef Bullinger, Regionalvorsitzender Schwabens des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayernbau (VGL) die besonderen Leistungen der Absolventen hervor und übergaben die Berufsabschlusszeugnisse sowie Auszeichnungen an die die Prüfungsbesten.

Der stellvertretende Schulleiter Manfred Bäuml sowie der weitere stellvertretende Schulleiter Andreas Rabisch übergaben die Staatsurkunden, Staatspreise und ehrten die Schulbesten mit kleinen Präsenten. Anschließend ließen die Klassensprecher Laura Wild und Felix Conrad die Ausbildungs- und Schulzeit mit launigen und nachdenklichen Worten Revue passieren.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!