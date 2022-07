Erst flüchtet der Ladendieb, dann kommt er in den Supermarkt zurück

Der Mann kommt ohne Ware zurück und beschimpft auch noch eine Mitarbeiterin in dem Höchstädter Verbrauchermarkt.

Ein 34-jähriger Mann ist am Mittwochmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt am Molberg in Höchstädt erwischt worden, ist aber geflüchtet.

Geklaute Ware hat Wert von 22 Euro

Kurz darauf kehrte er ohne die Ware zurück und beschimpfte eine Mitarbeiterin. Zudem schubste er sie, steht es im Polizeibericht. Die Ware im Wert von 22 Euro hatte der Höchstädter zuvor außerhalb versteckt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch