Höchstädt

vor 32 Min.

Erste Ideen für das alte Rathaus in Höchstädt gibt es bereits

Plus Mit dem Kauf des früheren "Stirnweiß"-Gebäudes hat die Stadt Höchstädt einen entscheidenden Schritt gemacht – und erhält dafür eine hohe Förderung.

Von Simone Fritzmeier

Das große Haus mit den blauen Fensterrahmen und den steinernen Treppen vor dem Gebäude kennt man. Es ist nicht zu übersehen, es gehört zu Höchstädt. Das frühere Rathaus, in dem seit vielen Jahren das Heimatmuseum untergebracht ist, steht direkt am Marktplatz in direkter Nachbarschaft zur Stadtpfarrkirche. Mitten im Herzen der Donaustadt. Schon lange wird überlegt, was mit dem alten Gebäude gemacht werden kann oder besser: Wie es am besten saniert werden kann.

Denn, um es weiternutzen zu können, muss es generalüberholt werden. Es gibt "erhebliche sicherheitsrelevante Mängel", wie im Herbst 2022 bereits in einer Sitzung erklärt wurde. Dazu zählen etwa die veraltete Elektroverteilung und das Thema Brandschutz. Auch die Heizung funktioniert nicht mehr. Dabei steht viel mehr noch die Frage im Raum: Wie kann es dann im Anschluss sinnvoll von wem genutzt werden? Doch so schnell geht das nicht, auch weil, das alte Rathaus denkmalgeschützt ist. Aber es geht voran und es gibt sogar erste Förderzusagen.

