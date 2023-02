Höchstädt

12:00 Uhr

Eschentriebsterben: Anna-Rundweg in Höchstädt ist teils gesperrt

Ein Teilbereich des Herzogin-Anna-Rundwegs in Höchstädt musste gesperrt werden. Das Eschentriebsterben macht den Weg unsicher.

Plus Die Gefahr für Wanderer sei zu groß, deshalb müssen Bäume entfernt werden. Der Bauausschuss beschäftigt sich auch mit dem Thema Trinkwasser.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

60 bis 70 Prozent der Bäume im Höchstädter Auwald sind Eschen. Und das ist ein Problem. Denn, so erklärte es die zuständige Försterin Hanna Schnell den Bauausschussmitgliedern diese Woche vor Ort: Das Eschentriebsterben macht auch in der Donaustadt nicht halt. Im Gegenteil. Wie Bürgermeister Gerrit Maneth im Nachgang der Sitzung mitteilt, gibt es derzeit besonders im Herzogin-Anna-Rundweg Handlungsbedarf. "Die Gefahr ist da, dass ein Baum plötzlich umfällt", so Maneth. Das Eschentriebsterben breite sich aus, auch der Premiumwanderweg sei betroffen. Ist ein Baum von dem Pilz befallen, müsse man schnell handeln. Denn nicht nur Triebe, sondern auch die Wurzeln können befallen werden, sie faulen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen