Fahrrad am Bahnhof abgestellt, dann fehlt der Sattel

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 21 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Fahrradsattel und ein Bedienelement eines versperrten Pedelecs in Höchstädt. Das Rad wurde vom Besitzer am Bahnhof abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden von circa 230 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden von der Polizei Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

