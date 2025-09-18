Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Höchstädt: Fahrrad am Bahnhof abgestellt, dann fehlt der Sattel

Höchstädt

Fahrrad am Bahnhof abgestellt, dann fehlt der Sattel

Der Besitzer eines Pedelecs vermisst den Sattel und ein Bedienelement. Er hatte sein Gefährt am Bahnhof in Höchstädt abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Der Sattel eines Fahrrads, das am Höchstädter Bahnhof abgestellt war, wurde geklaut.
    Der Sattel eines Fahrrads, das am Höchstädter Bahnhof abgestellt war, wurde geklaut. Foto: Simone Fritzmeier (Archivbild)

    Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 21 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Fahrradsattel und ein Bedienelement eines versperrten Pedelecs in Höchstädt. Das Rad wurde vom Besitzer am Bahnhof abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden von circa 230 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden von der Polizei Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden