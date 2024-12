FC-Bayern-Star Kingsley Coman feiert mit Höchstädter Fanclub Advent

Als Kingsley Coman am Sonntag vor der Kim-Halle am Sportgelände der SSV Höchstädt aus dem Auto steigt, springen vor allen Dingen die jungen Fans der „Schlosspanther“ an die breite Fensterfront. Die Mitglieder des FC-Bayern-München-Fanclubs aus der nordschwäbischen Kleinstadt wollen sehen, wie er denn aussieht, wenn er mal nicht Fußballkleidung des deutschen Rekordmeisters trägt. Kingsley Coman hat weder eine Lederhose an, noch trägt er einen Trachtenjanker. Ganz leger ist der 28-Jährige gekleidet als er die Festhalle betritt und ihn die Blaskapelle „Donauklang“ mit dem bayerischen Defiliermarsch empfängt.

