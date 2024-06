Höchstädt

Feuerwehr löscht brennendes Auto in der Höchstädter Innenstadt

Ein Auto stand am Freitagmittag in Höchstädt in Vollbrand. Die Feuerwehr Höchstädt löschte die Flammen.

Ein Wagen gerät am Freitagmittag in der Höchstädter Herzogin-Anna-Straße in Brand. Der Verkehr muss für etwa eine Stunde umgeleitet werden.

Ein Auto ist am Freitag, in Höchstädt in Brand geraten. Die Meldung ging gegen 11.45 Uhr bei der Polizeiinspektion Dillingen ein. Ein 38-Jähriger hatte den Wagen kurz zuvor in der Herzogin-Anna-Straße abgestellt. Angrenzende Gebäude in Höchstädt werden gelüftet Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein. Das Fahrzeug stand in Vollbrand, es entstand laut Polizeibericht Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Auto stand am Freitagmittag in Höchstädt in Vollbrand. Die Feuerwehr Höchstädt löschte die Flammen. Foto: Feuerwehr Höchstädt Die Freiwillige Feuerwehr Höchstädt war mit zwölf Mann im Einsatz und löschte das brennende Auto. Der Verkehr in der Höchstädter Innenstadt wurde für etwa eine Stunde umgeleitet. Angrenzende Gebäude und Wohnungen wurden aufgrund der Rauchentwicklung gelüftet, verletzt wurde niemand. (AZ) Ein Auto stand am Freitagmittag in Höchstädt in Vollbrand. Die Feuerwehr Höchstädt löschte die Flammen. Foto: Feuerwehr Höchstädt

